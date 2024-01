Calciomercato Roma, UFFICIALE: ha firmato fino al 2027

Calciomercato Roma, adesso è ufficiale: dopo le anticipazioni dei giorni scorsi c’è anche l’annuncio del club. Ha firmato fino al 2027

Ufficiale. Mancava solamente l’annuncio, arrivato pochi minuti fa da parte della Roma femminile. La squadra di Spugna prende un attaccante, che sicuramente andrà a coprire il buco che in questa sessione di mercato verrà lasciato da Annamaria Serturini, che sembra proprio essere in uscita.

Le giallorosse hanno preso Pilgrim, attaccante svizzera classe 2003, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2027. Pilgrim ha già debuttato e segnato con la nazionale maggiore, era cercata da diverse squadre europee ma ha deciso di accettare l’offerta delle giallorosse. Già domani contro la Sampdoria potrebbe debuttare con la sua nuova maglia. Come vi abbiamo riportato anche nei giorni scorsi, la calciatrice svizzera – curiosità, è la fidanzata del fratello di Okafor, attaccante del Milan – era al Tre Fontane in occasione della gara Roma-Bayern Monaco di Champions League.

Calciomercato Roma, le parole di Pilgrim

“La Roma è un club con una grande storia – ha detto la Pilgrim ai canali ufficiali del club – e penso che per me sia davvero l’opportunità migliore per poter continuare a migliorare e a crescere come calciatrice. Spero di imparare qualcosa da ognuna delle persone che fanno parte di questa squadra perché vedo tanta qualità”.

“Sono stata al Tre Fontane per Roma-Bayern, uno stadio con un’atmosfera pazzesca, per questo motivo non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi” ha continuato. Insomma, la Pilgrim sembra avere le idee abbastanza chiare ed è pronto a dare una mano alla squadra di Spugna già da subito. Senza dimenticare che mercoledì prossimo c’è la gara di Champions contro l’Ajax ad Amsterdam – la Roma è in corsa per il passaggio del turno – e che domenica prossima ci sarà il big match della stagione contro la Juventus al Tre Fontane. Una gara che potrebbe indirizzare sensibilmente la corsa scudetto.