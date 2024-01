Infortunio e operazione UFFICIALE: anche la Roma a rischio

Infortunio e operazione UFFICIALE: si è fatto male nell’ultimo allenamento e rischia di saltare anche la Roma

Notizie particolarmente desolanti in casa Sassuolo, a causa dell’infortunio improvviso e imprevedibile di uno degli elementi più importanti della rosa in mano a Dionisi.

Come riportato da calciomercato.it, anche in seguito alle parole di Giovanni Carnevali (AD del Sassuolo), si tratta di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con conseguente lesione al menisco e possibile interessamento del crociato.

Infortunio per Berardi, rischia anche la Roma

Le parole lette nel comunicato ufficiale del Sassuolo parlano di “una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale”, per cui il numero dieci neroverde, Mimmo Berardi, si sottoporrà ad un intervento chirurgico oggi stesso. L’allenatore Dionisi perde il suo calciatore più importante, con data di rientro ancora da definire. Trattandosi di un intervento ad un punto del corpo particolarmente delicato, subito da un calciatore dalle rinomate fragilità fisiche, il rientro potrebbe richiedere svariate settimane, il che farebbe perdere al mancino fatato classe ’94 svariati appuntamenti delicati.

Dionisi perde un calciatore a dir poco centrale nel progetto Sassuolo, capace di accumulare ben 9 gol e 3 assist nel giro di appena 16 partite di campionato. Statistiche di rilievo, senza le quali, il Sassuolo si troverebbe con grande probabilità in una zona della classifica ancor più preoccupante di quanto non lo sia già ora. Per il Sassuolo, difatti, 19 miseri punti in 20 partite, un desolante 15esimo posto e due soli punti dalla zona retrocessione. Insomma… con un calendario di fuoco nei prossimi dieci match, che includeranno svariate sfide con dirette concorrenti a cui si alterneranno i match con Bologna, Atalanta, Napoli e Roma, Dionisi avrebbe preferito senza dubbio perdere chiunque altro rispetto a Berardi. Dalle ultime stime, pare che il gioiello neroverde dovrebbe tornare tra circa due mesi, in tempo per Salernitana-Sassuolo, programmata per il 7 Aprile.

Intanto Berardi si è già sottoposto all’intervento chirurgico, ecco la nota del Sassuolo: “Domenico Berardi, accompagnato dal Dottor Marco Bruzzone, nel pomeriggio si è sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento effettuato dal Dottor Giacomo Zanon, presso la Clinica Habilita Casa di cura I Cedri di Fara Novarese, è perfettamente riuscito. Il calciatore nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo”.