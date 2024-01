Klopp lascia il Liverpool, UFFICIALE: lo vogliono alla Roma

Jurgen Klopp ha clamorosamente annunciato il suo addio al Liverpool a fine stagione e sul web sono iniziate le prime ipotesi di futuro

Un fulmine a ciel sereno (seppur è alquanto complicato vedere un cielo sereno in Inghilterra), ha colpito Liverpool: Jurgen Klopp, dopo anni di amore incondizionato con la piazza inglese, ha annunciato che quella in corso sarà l’ultima stagione sulla panchina del Liverpool.

Una notizia inaspettata, a cui Klopp ha comunque accompagnato argomentazioni dettagliate sui motivi che lo avrebbero spinto a lasciare una posizione a dir poco comoda. Ora, alcuni club italiani sognano, con alcune squadre in particolare, che potrebbero tentare l’affondo sull’allenatore tedesco.

I romanisti spingono per Klopp

Una Premier League, la Champions League, l’FA Cup, una League Cup e una Supercoppa Uefa… Insomma, i tifosi del Liverpool non possono recriminare proprio nulla ad un allenatore in grado di trascinare sul gradino più alto d’Europa una formazione entrata nella storia del calcio, per risultati ottenuti e per una qualità del gioco invidiata da mezzo continente. Nel commovente messaggio del tecnico originario di Stoccarda, tanto amore, gratitudine e sincerità: Klopp è semplicemente stanco e questo sembrerebbe essere sia il motivo ufficiale che reale delle sue dimissioni anticipate.

Ora, sul web, sono iniziate a circolare le prime voci sul futuro di Klopp e, in terra nostrana, i tifosi della penisola stanno invadendo le sezioni commenti dei post in cui viene annunciato l’addio di Klopp. Sono i sostenitori di tre squadre su tutte a richiamare il tecnico, con i tifosi romanisti, in particolare, che hanno invaso i social. Non è la prima volta che i sostenitori capitolini manifestano il desiderio di avere Jurgen Klopp in panchina e, con una situazione in panchina ancora in fase di definizione a fine stagione, i romanisti hanno voglia di sognare.