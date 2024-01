Il futuro di Andrea Belotti continua ad accendere le manovre di mercato della Roma, legate a doppio filo anche al futuro del “Gallo”. La situazione.

Dopo un inizio di stagione roboante, impreziosita da reti in rapida successione, Andrea Belotti ha faticato ad emergere nello scacchiere tattico della Roma. Pur non difettando mai in spirito di abnegazione e volontà di mettersi a disposizione della squadra, Belotti ha spesso mancato l’occasione per ritagliarsi un ruolo centrale.

Ecco perché l’area mercato giallorossa ha cominciato già da tempo a valutarne una possibile cessione. Del resto gli estimatori dell’ex capitano del Torino non mancano. Fino a questo momento, però, non si sono mai creati gli incastri giusti affinché si sbloccasse la cessione del bomber della Roma. Nei giorni scorsi, ad esempio, avevano preso quota le voci riguardanti un possibile scambio Ikonè-Belotti sull’asse Firenze-Roma. I Viola, però, salvo clamorosi dietrofront hanno deciso di non privarsi del proprio esterno offensivo, chiudendo le porte al possibile scambio.

Calciomercato Roma, Belotti richiesto in Spagna e in Germania: il “Gallo” ha scelto la Fiorentina

Le strade della Fiorentina e quelle di Belotti, però, potrebbero ritornare ad incrociarsi a stretto giro di posta. Secondo quanto evidenziato da Tuttomercatoweb, infatti, la volontà di Belotti sarebbe quella di restare in Italia. Sebbene diversi club anche nelle ultime ore hanno bussato alla porta del “Gallo” per provare a convincerlo, l’attaccante della Roma sembra essere orientato a prediligere una soluzione in Serie A.

La pista Fiorentina, al di là delle smentite del caso, sarebbe ancora aperta. La sola formula con la quale poter imbastire l’affare, però, sarebbe quella di un prestito secco. Il discorso ingaggio, però, non può essere trascurato e meriterebbe ulteriori valutazioni. Ad ogni modo Belotti è finito improvvisamente al centro di un vero e proprio intrigo. Il Real Betis ha provato subito a capire i margini di manovra, dopo aver detto addio a Borja Iglesias. Belotti, però, farebbe gola anche in Bundesliga e in particolar modo al Wolfsburg. Anche il club tedesco avrebbe effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire i margini di manovra. Il bomber giallorosso, però, continua a chiudere la porta. L’opzione Fiorentina lo stuzzica e non poco. Scenario da monitorare.