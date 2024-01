Calciomercato Roma, accordo raggiunto: conto alla rovescia per la firma

Calciomercato Roma, i giallorossi si apprestano a definire l’operazione in tutti i suoi aspetti: offerta ufficiale imminente e firma a un passo.

Proseguono le manovre della Roma in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. Oltre a definire alcune uscite, infatti, Pinto si appresta a definire anche nuovi colpi in entrata.

Il calciatore più vicino a vestire la maglia della Roma è Angelino. Stando a quanto evidenziato da Sky, l’accordo tra i giallorossi e il Lipsia sarebbe stato raggiunto in tutti i suoi aspetti. La Roma dovrà solo formalizzare l’offerta di prestito con diritto di riscatto al club tedesco per mettere definitivamente le mani sull’esterno mancino. Le parti sono in contatto e contano di chiudere l’affare in tempi relativamente brevi.

Intanto, la Roma non molla neanche Baldanzi. Il fantasista dell’Empoli è considerato come l’innesto ideale con il quale rimpolpare la trequarti. Pinto, però, è chiamato a concretizzare delle uscite che al momento non ha concretizzato e nel frattempo deve arrivare ancora l’ok dei Friedkin. L’incastro è ancora tutto da trovare visto che tra i partenti in casa Roma Celik non accetta la formula del prestito. Anche Renato Sanches, finito nel mirino di diversi club turchi, non vorrebbe lasciare la Capitale.