Calciomercato Roma, contatto ufficiale e firma imminente

Mentre il mercato invernale spara le sue ultime cartucce, la Roma prosegue la sua trattativa per Angeliño. Ecco le importanti novità affiorate negli ultimi minuti

Emergono succulente novità sul percorso che potrebbe portare José Ángel Esmorís Tasende, detto Angeliño, tra le fila giallorosse.

E’ stato Fabrizio Romano, attraverso il suo profilo di X(Twitter), a definire il contesto attualmente in evoluzione del trasferimento del terzino spagnolo.

Angeliño a pochi passi da Roma

Secondo il noto influencer di calciomercato, pare che il terzino attualmente snobbato dal Galatasaray – dove è in prestito dal Lipsia, che ne detiene il cartellino – sarebbe sempre più vicino a fare il suo ingresso nel centro sportivo Fulvio Bernardini. La trattativa tra Lipsia e Roma, starebbe procedendo a gonfie vele, anche grazie alle volontà del calciatore, particolarmente intrigato dal contesto giallorosso. Mancino a dir poco educato, l’ex Lipsia si potrebbe rivelare il compagno ideale per Romelu Lukaku, in virtù di un’invidiabile capacità di pescare i propri attaccanti, attraverso cross sempre precisi e difficilmente leggibili per i difensori avversari… Una caratteristica piuttosto rara nell’attuale scacchiere giallorosso.

Parlando di cifre, si dovrebbe trattare di un trasferimento con formula di prestito fino a giugno, momento in cui scatterà l’opzione di acquisto per 5 milioni di euro. Il calciatore spagnolo – che con il Lipsia manifestò abilità tecnico-tattiche di rilievo, tanto in termini di apporto difensivo, quanto per quanto concerne la fase di spinta – avrebbe rifiutato con forza ogni altra proposta giunta ai propri agenti, confermando la volontà di varcare la soglia della città eterna, per unirsi all’ambizioso progetto di Daniele De Rossi.