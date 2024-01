Calciomercato Roma, data fissata per Baldanzi: Belotti decisivo

Calciomercato Roma, nuovo rinforzo dopo Angelino: ecco gli ultimi aggiornamenti sul colpo Baldanzi, legati anche al futuro di Andrea Belotti.

Il mese di gennaio è ormai vicino alla conclusione e, in casa Roma, ha saputo regalare tante novità, da diversi punti di vista. L’evento principale di queste prime settimane del 2024, ovviamente, ha riguardato il cambio in panchina e il passaggio di consegne Mourinho-De Rossi, in seguito alla presa di posizione della società di fare un passo oltre lo Special One.

Evidenti, per i Friedkin, le possibilità di poter rendere meglio rispetto a quanto fatto nel girone di andata, quando le prestazioni e i risultati della squadra hanno generato un piazzamento in nona posizione in Serie A e una cocente delusione in Coppa Italia contro la Lazio. Lungi dal vantare proprietà magiche o salvifiche, lo storico numero 16 si è prontamente calato nella dimensione giallorossa, per la prima volta in carriera con le vesti di allenatore e non di centrocampista iconico di una squadra e di una piazza a lui più che conosciute. Novità e cambiamenti sono stati intravisti già alla prima uscita, la settimana scorsa, contro l’Hellas Verona, la vittoria contro la quale ha comunque sottinteso difficoltà da disambiguare e affrontare.

Calciomercato Roma, le ultime su Baldanzi dopo lo ‘sblocco’ di Angelino

Come più volte sottolineato, un elemento coadiuvante potrebbe essere rappresentato dal calciomercato invernale e dalle capacità di intervento di Tiago Pinto e colleghi, che hanno fin qui consegnato alla piazza e alla rosa il solo Hujisen come novità e ausilio per questa seconda parte di stagione. Le ultime ore sono state però molto importanti sul fronte in entrata, sul quale si registra l’imminenza dell’approdo di Angelino, come raccontatovi.

Dopo il laterale di proprietà del Lipsia, però, in questo rush finale di calciomercato in quel di Trigoria si cercherà di concretizzare quell’operazione Baldanzi che ha fin qui ricevuto non poca attenzione, anche da un punto di vista mediatico. Il trequartista dell’Empoli garantirebbe qualità e velocità sulla trequarti, fungendo anche da emblema di una progettualità futura che dovrà contraddistinguere il lavoro del non ancora noto erede di Tiago Pinto.

A fare il punto della situazione è stato in questi minuti Calciomercato.it, che riferisce di un‘operazione tra i 13 e i 15 milioni di euro con contropartita e possibile rivendita. La formula parrebbe prevedere un obbligo di riscatto ma, ad oggi, ogni discorso risulta rimandato a lunedì, in attesa che la Roma raccolga segnali positivi sul fronte delle cessioni. I nomi dei possibili partenti restano i medesimi, con Belotti e Renato Sanches che rappresentano i profili con gli stipendi più pesanti e una cui uscita aiuterebbe non poco il respiro economico dei Friedkin. Seguiranno aggiornamenti.