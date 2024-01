Calciomercato Roma, no al prestito: salta tutto

Le mosse di mercato della Roma passano in maniera importante dal rebus uscite. A tal fine emergono importanti novità da monitorare con attenzione. Ecco i dettagli.

Sebbene manchino pochi giorni alla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, la Roma continua a lavorare con molta attenzione per provare a ritagliarsi nuove opportunità.

Mai come in questa finestra di negoziazioni, però, le uscite e le entrate rappresenteranno due binari con punti di contatto importantissimi. Anzi, gli eventuali innesti che la Roma riuscirà a piazzare saranno subordinate alla formalizzazione della cessione di quegli esuberi che non rientrano nei piani tecnici dei giallorossi. Ritornata ad accendersi, la telenovela Baldanzi si inserisce proprio in questo filone. Nonostante i capitolini non considerino eccessiva la valutazione fatta dall’Empoli, fino a quando non riusciranno a sfoltire l’organico non potranno piazzare un affondo last minute.

Calciomercato Roma, Celik non vuole lasciare la Capitale: così si allontana Baldanzi

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, il mercato della Roma sta faticando a decollare sul fronte uscite. Dopo il no di Renato Sanches alle diverse offerte arrivate nei giorni scorsi, infatti, anche Celik si sta mostrando piuttosto recalcitrante all’idea di cambiare aria.

Entrato prepotentemente nel mirino del Galatasaray che ormai ha definito nelle sue linee essenziali il passaggio di Boey al Bayern Monaco, l’ex Lille non sarebbe propenso a dire addio alla Roma in prestito secco. Formula che non stuzzicherebbe più di tanto il terzino destro, che vorrebbe continuare a giocarsi le sue chances nella Capitale. Si tratta di un nodo importante che la Roma sarà chiamata a sciogliere nel corso dei prossimi giorni. Nel caso in cui non arrivassero determinate cessioni, infatti, i giallorossi sarebbero costretti a posticipare l’assalto a Baldanzi.