“Ci pensano loro”: Baldanzi esce allo scoperto sul suo futuro

Baldanzi non ha dubbi, ecco l’annuncio sul futuro che coinvolge anche la Roma: le sue parole dopo il gol alla Juventus.

Non sono mancati i motivi di discussione in casa Roma nel corso di queste ultime settimane, contraddistinte da una certa attenzione nei confronti di vicende di mercato solamente nella parentesi finale di gennaio. La prima metà del mese, infatti, se si esclude l’approdo di Hujisen, non ha regalato grandissime novità sul fronte acquisti, dando però più che uno spunto alla luce dei plurimi cambiamenti che hanno toccato il mondo giallorosso.

La reazione dei Friedkin alle difficoltà palesate dalla squadra è stata veemente quanto evidente, con la consequenziale presa di posizione da parte di una piazza che la scorsa settimana ha reso degno commiato a José Mourinho, riaccogliendo altresì, con non meno calore, un volto noto e amatissimo come quello di Daniele De Rossi. Cosa potrà portare il ritorno dello storico numero 16 in quel di Trigoria, per la prima volta nelle vesti di allenatore, non è presto detto; ciò che è certo, però, è che il mondo Roma tutto sta palesando in questa fase un anelito alla risalita, come emerge anche dall’attenzione fin qui rivolta al calciomercato.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Baldanzi dopo Juventus-Empoli

Nell’ultima settimana, le vicende legate alla campagna acquisti hanno interessato una pluralità di aspetti, relativi soprattutto all’interesse per Angelino e all’infiammarsi dell’inatteso interesse per Tommaso Baldanzi dell’Empoli. Le avances per il giovane e qualitativo trequartista hanno toccato punte di concretezza importanti fin qui, con Pinto e colleghi che in questa fase contano di realizzare qualche uscita importante per poter poi finalizzare l’affondo per l’Under21 azzurro.

Le ultime ore, su questo fronte, sono state molto importanti, come riferitovi in serata. A quanto già noto, però, va aggiunto anche il commento del diretto interessato che, dopo il gran gol valso il pareggio all’Empoli nella sfida contro la Juventus, ha parlato del suo futuro ai microfoni Dazn.

Queste le sue parole: “Ci tenevamo a far bene e a dare conferme: per me è stato difficile stare lontano dai miei compagni. Siamo felici e segnare qui è una grande emozione, è un campo difficile e abbiamo strappato un punto ad una delle squadre più forti del campionato. Non ho fatto molte scelte, in questo momento non ci sto pensando e stavo pensando a fare punti in uno stadio difficile, come abbiamo fatto. A quelle cose ci penseranno la dirigenza e il mio entourage: con la testa sono sicuramente qui“.