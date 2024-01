Dalla Roma alla Lazio, Sarri lo ha chiesto a Lotito ma i giallorossi ci stanno pensando anche. Ecco la situazione per l’esterno

Un sondaggio al momento e niente più. Ma sappiamo come gli ultimi giorni di mercato possono essere quelli decisivi anche per operazioni del genere, quando il tempo stringe e allora tutti cercano di arrivare velocemente ad una soluzione. Che poi può essere giusta o meno, ma intanto c’è, sarà il tempo poi a dire il tutto.

Se ne è parlato nel corso degli ultimi giorni. Ma mai si era arrivato a dire sondaggio: solamente un interesse o qualcosa di simile. Anzi, era stato lui a dire il vero che si era proposto ai giallorossi, o almeno così veniva spiegato. Questa mattina però il Corriere dello Sport in edicola svela le carte, parlando appunto di un sondaggio fatto dalla Roma per le sue prestazioni.

Dalla Roma alla Lazio, derby per Bernardeschi

Il nome è quello di Federico Bernardeschi, che sta cercando in tutti i modi di tornare in Italia. L’ex juventino così come abbiamo spiegato nei giorni scorsi ovviamente sarebbe pronto a tagliarsi lo stipendio e i giallorossi ci starebbero pensando: l’agente del toscano è Bozzo, che ha agevolato la trattativa per Angelino. Non ci sono sviluppi per il momento sulla questione, ma è una strada da seguire soprattutto se si dovesse complicare l’operazione Baldanzi.

In ogni caso, sempre sul Corriere, si legge che la Lazio vuole Bernardeschi. O per meglio dire: dopo averlo rifiutato in estate, visti quelli che sono i problemi in rosa, Sarri avrebbe dato il via libera all’operazione. Ma come stipendio Bernardeschi chiede 3milioni di euro, ed è una cifra che i biancocelesti ritengono eccessiva. Comunque è derby sul mercato.