Lukaku subito in Arabia: Roma “sparita”, l’hanno messo nero su bianco

Calciomercato Roma, il futuro di Lukaku continua inesorabilmente a tenere banco. Si intensificano gli spifferi relativi ad una possibile soluzione in Arabia.

Ritornato al gol contro l’Hellas Verona, Romelu Lukaku ha lanciato segnali importanti anche nel corso dell’ultima amichevole della Roma disputata in Arabia. Occasione che non ha fatto altro che alimentare i rumours e le indiscrezioni relative al futuro di Big Rom che di fatto non ha chiuso le porte ad un suo approdo nel campionato saudita, anzi.

Atterrato a Roma con la formula del prestito secco, Lukaku non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Del resto il numero 90 giallorosso è focalizzato sul prosieguo di una stagione nella quale i capitolini hanno dimostrato di non poter prescindere dalle reti del proprio attaccante di riferimento. Il rendimento di Lukaku, se si esclude quello fornito nei big match, non sta tradendo le attese. In sede di calciomercato, però, il profilo dell’ex attaccante dell’Inter continua a calamitare non poche indiscrezioni. Le chances che lasci la Capitale a fine stagione sono concrete soprattutto se la Roma dovesse orientarsi verso l’acquisto di un centravanti con altre caratteristiche.

Calciomercato Roma, futuro Lukaku: l’opzione Arabia prende quota

Da sempre molto attenti a questo genere di mercato, i betting analyst si sono letteralmente scatenati sul futuro di Lukaku. A fornire un quadro completo sulle quote relative alla possibile destinazione dell’attaccante della Roma è sportlens.com.

Secondo quanto evidenziato, almeno per il momento, l’ipotesi più calda è quella che vedrebbe Lukaku approdare nel campionato saudita. Opzione che è mancata circa 1.90. Più staccata la candidatura della MLS, che si trova in listino a 5 volte la posta. In realtà i bookmakers non chiudono neanche la porta ad una permanenza di Lukaku in Serie A ma non alla Roma. Clamorosamente, nel ventaglio di eventuali candidate all’acquisto di Big Rom figura l’Inter (9.00). Sembra piuttosto improbabile, però, che i nerazzurri entri nell’ordine di idee di avallare l’acquisto del grande ex, soprattutto dopo quanto successo lo scorso anno. Da non trascurare neanche i possibili ritorni di fiamma del Psg (bancato a 11) e Juventus (13). Da notare come non vi sia alcuna menzione della Roma, il che fa intuire come gli scommettitori non credono che Lukaku alla fine decida di restare nella Capitale. Staremo a vedere chi avrà ragione.