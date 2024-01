Nuovo acquisto Roma: il tecnico chiude la porta

Calciomercato Roma, nuovo annuncio e avviso per gli addetti ai lavori di Trigoria. Gli ultimi aggiornamenti.

Si è parlato certamente di tanti aspetti nel corso di queste ultime settimane, in casa Roma. Qui, dopo l’esonero di José Mourinho, la piazza ha palesato quasi nella sua interezza un sentimento di rifiuto e smarrimento per l’inattesa presa di posizione dei Friedkin, in parte leniti dalla staffetta con Daniele De Rossi che ha permesso ai tifosi di riabbracciare, seppur sotto nuove spoglie, lo storico e amatissimo numero 16.

La vittoria all’esordio da allenatore della Roma lo scorso sabato ha certamente rappresentato un segnale importante, soprattutto alla luce delle tante insidie sottintese ad una sfida preceduta da eventi e cambiamenti. Sin dal primo minuto, come si ricorderà, è stata incassata consapevolezza circa i cambiamenti che da un punto di vista tecnico-tattico il nuovo allenatore proverà ad effettuare, catalizzando un lavoro impostato su nuovi principi nonché su possibili novità legate anche al calciomercato.

Baldanzi-Roma, nuovo annuncio dopo il gol alla Juve: le parole di mister Nicola

Il ritorno ad una difesa a quattro, unitamente alle diverse difficoltà fisiche palesate da alcuni giocatori, con consequenziali limitazioni della rosa in determinati reparti, hanno portato Tiago Pinto e colleghi a valutare diversi scenari per apportare modifiche all’interno della rosa. Tra queste, come noto, potrebbe presto registrarsi la presenza di Angelino, al fine di garantire un elemento affidabile e funzionale sulla fascia sinistra, che, ad oggi, come giocatore di ruolo, vanta solamente Leonardo Spinazzola.

I possibili movimenti in entrata, però, si è compreso ormai poter riguardare anche la zona offensiva, e in particolar modo quella regione della trequarti per la quale è stato messo nel mirino Tommaso Baldanzi dell’Empoli. Reduce dal gran gol contro la Juventus, il giovane gioiellino azzurro ha parlato da poco sul suo futuro, prima del commento del neo-allenatore dei toscani, Davide Nicola, del quale si riportano in seguito le parole sul giocatore finito nel mirino della Roma.

“Baldanzi deve recuperare la sua migliore condizione e deve lavorare: con questa testa sarà più facile per lui. Me lo tengo stretto, come ogni giocatore della rosa, lui è un elemento dalle grandi qualità e quando torneranno gli altri avremo più soluzioni“.