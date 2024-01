Nuovo bomber prima di Salernitana-Roma: ecco lo “scambio”

Proseguono le manovre in attacco dei club di Serie A che chiamano in causa anche la Roma. L’ultima indiscrezione suggerisce un doppio intreccio con i giallorossi.

Dopo l’esonero di José Mourinho e la scelta di puntare su Daniele De Rossi, sono inevitabilmente cambiate anche le strategie di mercato della Roma. Attivi sia sul fronte entrato che su quello legate alle uscite, i giallorossi stanno provando a capitalizzare quelle occasioni con le quali provare a rimpolpare il reparto.

Bloccato di fatto Angelino, per il quale è stato ormai raggiunto un accordo di massima con il Lipsia, la Roma lavora alacremente al fronte cessioni. Sotto questo punto di vista, è impossibile non prendere in considerazione quanto sta succedendo sul fronte Belotti. Naufragato il possibile scambio con la Fiorentina con Ikoné, il “Gallo” continua ad essere monitorato con molta attenzione da diversi club, in Italia e all’estero. Dopo il no allo scambio con la Roma, si pensava che la Fiorentina potesse chiudere con la Salernitana per lo scambio di Dia. In realtà le mosse di mercato dei granata, prossimi avversari della Roma all’Arechi, sarebbero orientati all’acquisto di un altro attaccante.

Calciomercato Roma, Salernitana su Kevin Lasagna: pronto un nuovo blitz

Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, infatti, il nuovo attaccante della Salernitana potrebbe essere Kevin Lasagna. Attualmente in forza al Karagumruk, l’ex attaccante di Udinese e Verona potrebbe quindi ritornare in Serie A, con la Salernitana che sta studiando l’incastro giusto per mettere le mani sul nuovo attaccante.

Inzaghi avrebbe già avallato l’operazione. In uscita, i granata potrebbero far spazio a Lasagna cedendo Botheim per il quale non mancano gli acquirenti. A pochi giorni dal fischio d’inizio del match con la Roma, dunque, si scalda il mercato della Salernitana soprattutto sul fronte offensivo. Vedremo se Inzaghi avrà il rinforzo tanto atteso in attacco a stretto giro di posta.