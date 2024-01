Salernitana-Roma, annuncio UFFICIALE: “Non ci sarà”

Salernitana-Roma, arriva l’annuncio ufficiale che riguarda uno dei protagonisti in campo: il mister conferma, il calciatore non ci sarà

Il terzo match (se volessimo considerare l’amichevole di Riad una partita reale) di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, giunge a pochi giorni dalla trasferta saudita e, un importante rientro per la Salernitana di mister Pippo Inzaghi, potrebbe complicare ulteriormente il periodo di ambientamento di DDR.

Si tratta di uno dei calciatori più importanti dello scacchiere campano, capace di spostare gli equilibri di una partita in pochi istanti e che, secondo quanto emerso nelle ultime ore, sarebbe di nuovo a disposizione dopo un periodo di stop.

Non recupera e salta Salernitana-Roma: annuncio ufficiale

Boulaye Dia, dopo il fastidioso infortunio subito il 22 dicembre, sembrava davvero vicino al ritorno in panchina. Il centravanti senegalese con cittadinanza francese, però non si accorderà in panchina nella sfida con i giallorossi, programmata per il 29 gennaio alle 20:45, nonostante sembrava che fosse terminato il periodo necessario a far rientrare del tutto la lesione muscolare manifestata al flessore della coscia sinistra.

Boulaye Dia, attaccante della Salernitana (Lapresse) – Asromalive,it

Capace di insaccare 16 volte il pallone in rete nello scorso campionato, Dia è indubbiamente un avversario ostico per le difese della massima lega nostrana, che spesso faticano nel disinnescare l’esuberanza fisica del numero 10 granata. Pericoloso con entrambi i piedi, veloce e con uno spiccato senso del gol e della posizione, il classe ’96 avrebbe potuto complicare i piani di mister De Rossi, intenzionato a trionfare anche nel suo secondo impegno di campionato.

Un’assenza pesantissima dunque questa per Simone Inzaghi, che sperava di ritrovare uno dei suoi giocatori più pericolosi per la delicata sfida contro la formazione capitolina, ecco le parole del mister:

“Dia? Non ce la farà ad esserci. Kastanos e Dia sono problemi diversi: il cipriota aveva un problema articolare, il senegalese ha un problema muscolare. Reputo inutile provare a forzare e lo preservo per Torino”