Depay al posto di Belotti: la risposta è già arrivata

Grandi manovre in casa Roma in questi ultimi giorni di calciomercato, con il futuro di Andrea Belotti sempre in bilico

Dopo l’esordio vincente contro il Verona, la Roma chiuderà la ventiduesima giornata di Serie A domani sera in casa della Salernitana. Visto il ritardo accumulato nel girone d’andata, i giallorossi hanno l’obbligo di vincere per tenere ancora in vita le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Daniele De Rossi confermerà la difesa a quattro e, in attesa dell’arrivo di Angelino, sarà costretto ad adattare un terzino destro sulla corsia mancina.

L’accordo con il giocatore e con il Lipsia è stato già contrattualizzato sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Contestualmente, Tiago Pinto continua a lavorare anche su Tommaso Baldanzi. Il dirigente giallorosso ha impostato un’operazione in prestito con obbligo di riscatto, ma per arrivare alla fumata bianca servono l’ok dei Friedkin e alcune cessioni.

Non solo Belotti, il Betis sogna Depay

Zeki Celik, Marash Kumbulla, Renato Sanches e Andrea Belotti sono i nomi più caldi in uscita. Per quanto riguarda quest’ultimo, oltre alla pista Fiorentina di recente è emersa anche la candidatura del Betis Siviglia. L’ex attaccante del Torino, tuttavia, preferirebbe rimanere in Italia in caso di cessione e per questo motivo il club andaluso sta passando al vaglio anche altre piste.

Tra queste, secondo ‘El gol digital’, ci sarebbe anche quella che conduce a Memphis Depay. La società betica sperava di sfruttare la presenza dell’ex compagno di squadra Nabl Fekir per convincere l’attaccante olandese, ma la missione sarebbe fallita. L’ex Barcellona, infatti, nonostante un minutaggio non elevato in stagione, avrebbe deciso di rimanere all’Atletico Madrid per giocarsi le sue carte.

Dopo aver ceduto Borja Iglesias in prestito al Bayer Leverkusen, il Betis aveva sondato proprio il club tedesco per Sardar Azmoun, ma la Roma ha rifiutato l’ipotesi di interrompere il prestito dell’attaccante iraniano.