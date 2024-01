Finale rovente, invasione di campo e partita sospesa: interviene la polizia

Scene da brividi con il match che è stato sospeso e successivamente terminato, ma non dopo attimi di grande preoccupazione

Il problema della violenza sugli spalti è uno dei temi più discussi in tutto il mondo calcistico. Troppe le volte in cui questi fenomeni negativi tolgono i riflettori dal campo per le orribili scene che purtroppo ci hanno abituati alcuni tifosi assolutamente da condannare.

Come dimenticare per esempio il recente derby di Roma di Coppa Italia. Prima dell’inizio della sfida poi vinta dalla Lazio con il rigore di Mattia Zaccagni, c’erano stati continui e ripetuti lanci di fumogeni, inizialmente da parte dei biancocelesti, che hanno fatto vivere minuti di timore con alcune persone che hanno perso l’orecchio.

Eppure sono anni che si invoca a pene più dure per chi rovina lo spettacolo del calcio con queste barbarie, ma sembra che più si vada avanti e meno si faccia attenzione visto che non solo in Italia bensì in tutto il mondo, ogni settimana, succedono questi spiacevoli fatti. Ultimamente anche a Salerno, durante Salernitana-Genoa, c’è stato il lancio di oggetti tra cui una pietra all’indirizzo dei giocatori rossoblu che esultavano al gol di Retegui

Sangue e paura in campo

Questa volta i fatti che dobbiamo purtroppo raccontare arrivano dall’Inghilterra. In occasione della partita tra West Bromwich e Wolverhampton, valevole per il quarto turno della FA Cup ovvero la Coppa inglese più importante, c’erano state avvisaglie di possibili pericoli visti i cori e gli insulti registrati da ambo le parti. Il problema è quando dalle parole si è passati ai fatti.

In occasione del 2-0 del Wolverhampton, un gruppo di tifosi del West Bromwich è sceso dagli spalti e ha invaso il terreno di gioco dopo diversi scontri. Questo perché alcuni tifosi dei Wolves erano finiti nel settore del Wolverhampton, esultando di fatto in faccia agli avversari. I poliziotti sono dovuti intervenire con tanto di manganelli e un tifoso del West Bromwich o è uscito tutto insanguinato, scortato dalla polizia. Come se non bastasse, i supporter del Wolverhampton urlavano: “Lasciatelo morire”. Insomma, scene che vanno oltre i limiti e che non resteranno impunite.