Ritorno alla Roma last minute: la comunicazione è già partita

Calciomercato Roma, i giallorossi molto attivi sia sul fronte entrate che su quello legato alle uscite. L’ultima indiscrezione riguarda la proposta di un possibile ritorno.

Con l’approssimarsi della chiusura invernale della sessione di calciomercato, la Roma sta provando a definire quelle operazioni individuate da tempo dall’area mercato giallorossa per rimpolpare l’organico.

In attesa della definizione ufficiale della trattativa per Angelino, la Roma vuole stringere i tempi anche per Baldanzi per il quale, però, manca l’ultimo ok dei Friedkin. A tal proposito un ruolo importante sarà giocato dal fronte uscite. Per adesso, però, le partenze di Celik e Renato Sanches non si sono ancora sbloccate. Il che pregiudica il possibile blitz giallorossi per Baldanzi, per il quale si sta ragionando sull’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 13-15 milioni di euro. Tuttavia, fino all’ultimo minuto la Roma aprirà le porte anche ad occasioni a sorpresa.

Calciomercato, Manolas si offre alla Roma: giallorossi freddi sul ritorno del greco

Negli ultimi giorni, ad esempio, è stata ventilata la possibilità di un clamoroso ritorno di Manolas nella Capitale. Attualmente svincolato dopo l’esperienza allo Sharjah FC, il difensore greco si sta guardando intorno.

Troverebbero conferme gli spifferi circolate nelle ultime ore. Stando a quanto evidenziato da Attilio Malena, infatti, tramite il suo entourage, Manolas si sarebbe effettivamente proposto ai giallorossi. Per adesso, però, non si sono sviluppate trattative concrete in tal senso. Alla proposta del difensore greco non sono subentrati infatti contatti degni di nota. Del resto dopo il passaggio alla difesa a 4, la Roma non è più alla ricerca di difensori centrali ma di esterni (come Angelino) e trequartisti (alla Baldanzi). Salvo dietrofront a sorpresa, dunque, sembra piuttosto difficile che la Roma decida di affondare il colpo per Manolas, a proposito del quale va comunque rimarcata la proposta da parte del suo entourage alla Roma.