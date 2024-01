Portiere titolare, Smalling e Dybala: De Rossi dice tutto

Salernitana-Roma, ecco le parole di Daniele De Rossi in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in Campania. I giallorossi sono a caccia di punti fuori dall’Olimpico.

Daniele De Rossi torna a parlare in conferenza stampa da Trigoria alla vigilia di Salernitana-Roma. La squadra giallorossa è a caccia di continuità dopo la vittoria di misura sull’Hellas Verona allo stadio Olimpico. Non mancheranno insidie domani allo stadio Arechi, con la squadra campana ultima in classifica ed alla disperata ricerca di punti salvezza. Ecco le parole di DDR nella conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato.

Si parte da un pensiero a Jannik Sinner, al cui DDR fa un grande in bocca al lupo. Sulla scelta del portiere: “In porta ho deciso quando sono arrivato. Penso che Rui aveva parato molto bene, non cambia la mia opinione su portiere e gerarchie, ben stabilite ma non eterne. Mile lo conoscevo meno, ma mi ha impressionato. Un errore non cambia la mia opinione su Rui, che ci ha salvato in diverse partite.”

Su Smalling ed una possibile data per il rientro del difensore: “Si sta allenando insieme a Kumbulla e Renato, sono costantemente monitorati. Penso dalla prossima settimana inizieranno a lavorare con noi, ma non ho una data ancora.”

Salernitana-Roma, la conferenza stampa di De Rossi in diretta

Sugli avversari e la trasferta vietata: “Non ho mai giocato a Salerno, sono curioso perché mi sembra uno stadio emozionante. Sarà una spinta in più per loro, peccato che non potremo averla anche noi. Giocheremo anche per loro.”

De Rossi poi svela di essere contento di ritrovare Bryan Cristante, assente per squalifica al debutto del nuovo tecnico: “La nostra idea di gioco non cambia“.

Su Dybala, Mancini e non solo: “Paulo mi è sembrato che stesse bene. Lo vedo più brillante rispetto alla prima settimana. Dean penso partirà con noi senza problemi. Mancio sta bene, mi è piaciuto come si è buttato nella mischia. Aouar torna dalla Coppa D’Africa, non è stato in vacanza. Ma è attivo, lo reputo prontissimo per giocare.”

Sui concetti voluti in campo ed espressi dalla squadra: “Servirebbe un ritiro precampionato per far entrare prima i concetti che vorresti dare. Adesso devi andare a botta sicura e sperare che i giocatori li recepiscano quanto prima.”