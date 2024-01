Salernitana-Roma, non solo Dybala: De Rossi ne recupera tre

La Roma dopo l’amichevole in Arabia Saudita tornerà in campo a Salerno, lunedì sera. Per la sfida dello stadio Arechi De Rossi conta di recuperare diverse pedine dal primo minuto.

Archiviata l’amichevole a Riad, vinta di misura sull’Al Shabab, la Roma di De Rossi è attesa da una complicata trasferta in Serie A. Lunedì sera la squadra giallorossa sarà ospite all’Arechi della Salernitana di Simone Inzaghi. Sarà la seconda panchina per De Rossi in campionato, dopo il debutto vincente allo stadio Olimpico contro l’Hellas Verona. Nella sfida casalinga si erano fermati per infortunio prima Spinazzola, poi Paulo Dybala. L’attaccante argentino sembra pronto a tornare in attacco, ma non è l’unico recupero per DDR in vista del Monday Night.

In vista della trasferta in terra campana, la Roma di De Rossi potrà contare su Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato escluso dall’amichevole in Arabia Saudita, al pari di Gianluca Mancini e gli altri infortunati in casa giallorossa. Il centrale difensivo sta gestendo da tempo una fastidiosa pubalgia, ma dopo aver saltato il debutto di DDR in panchina per squalifica, sembra pronto a tornare in campo a Salerno. L’ex Atalanta tornerà al centro della retroguardia giallorossa, al pari di Bryan Cristante anche lui fuori per squalifica contro il Verona. Ad essere assente, per somma di ammonizioni, in casa della Salernitana sarà invece Leandro Paredes.

Verso Salernitana-Roma, Dybala e Mancini ok: sorpresa Aouar dal primo minuto

Semaforo verde per Paulo Dybala, che ha superato il fastidio muscolare accusato contro gli scaligeri. Nessun allarme neanche per Gianluca Mancini, che secondo l’edizione odierna de ‘Il Tempo’, tornerà regolarmente a disposizione di Daniele De Rossi in vista di Salernitana-Roma. E c’è un altro possibile recupero a sorpresa in vista del match dell’Arechi.

Fari puntati su Houssem Aouar, reduce dalla negativa esperienza dell’Algeria in Coppa d’Africa. La nazionale non ha superato la fase a gironi e l’ex Lione già ieri si è rivisto a Trigoria. Non è escluso secondo il quotidiano che De Rossi scelga proprio lui dal primo minuto al posto dello squalificato Leandro Paredes.