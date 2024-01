Infortunio Dybala, Roma senza Joya: De Rossi ha deciso

Infortunio Paulo Dybala, l’attaccante argentino della Roma è stato sostituito contro il Verona per problemi fisici. Ecco la decisione di De Rossi in vista della prossima trasferta.

La Roma di Daniele De Rossi è reduce dalla vittoria di misura in campionato contro l’Hellas Verona. Al debutto dell’ex Capitano in panchina la squadra giallorossa è tornata alla vittoria in campionato, ma non sono mancati nuovi problemi fisici. Hanno alzato bandiera bianca prima Leonardo Spinazzola, che ha subito una piccola lesione al quadricipite sinistro. Nella ripresa ha abbandonato il campo anche Paulo Dybala, sostituito da Zalewski prima dell’ora di gioco. Ecco il verdetto in vista delle prossime sfide che attendono la squadra guidata da DDR.

Archiviata con tre punti, pur soffrendo nella ripresa, la pratica Hellas Verona all’Olimpico, la Roma è attesa da sue impegni lontano da casa. Il primo imminente è rappresentato dall’amichevole contro l’Al-Shabab, organizzata per motivi commerciali in seguito al nuovo sponsor sulle maglie giallorosse. La squadra guidata da De Rossi volerà nel pomeriggio da Roma a Riad e domani, alle ore 19:45 italiane (17:45 locali) affronterà in amichevole la squadra saudita. Ecco cosa filtra intorno alle condizioni di Paulo Dybala, sostituito per problemi fisici nell’ultima partita in campionato della Roma.

Infortunio Dybala, De Rossi non rischia: niente amichevole in Arabia Saudita

La sfida amichevole in Arabia Saudita arriva prima dell’insidiosa trasferta in casa della Salernitana, ultima in classifica ed alla disperata ricerca di punti salvezza. Daniele De Rossi in campionato ritroverà due pilastri come Mancini e Cristante, assenti per squalifica contro il Verona, mentre resta monitorato speciale proprio Paulo Dybala.

Secondo quanto scrive quest’oggi il ‘Corriere dello Sport’, Paulo Dybala potrebbe anche essere escluso dal gruppo in partenza per Riad. L’attaccante argentino eviterebbe così lo stress derivante dalle tante ore di viaggio previste dalla squadra, concentrandosi esclusivamente sul ritorno in campo in vista di Salerno. Qualora il numero 21 giallorosso dovesse aggregarsi ai compagni in Arabia Saudita appare scontata la sua assenza in campo nel match amichevole a Riad.