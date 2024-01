Visite mediche con la Roma: volo già prenotato

Continua il lavoro di Tiago Pinto per rinforzare la rosa, con un altro colpo che verrà ufficializzato a breve: visite mediche già programmate

Entra nel vivo la finestra di trasferimenti per la Roma, con Tiago Pinto che continua a lavorare su diversi fronti prima dell’addio definitivo alla capitale. La delicata situazione economica in cui riversa il club ha costretto l’ex manager del Benfica ad adottare soluzioni low cost, come dimostra la trattativa per il prestito del giovane Huijsen, arrivato dalla Juventus.

Quella del centrale olandese però non sarà l’unica operazione in entrata, con la società giallorossa che sta valutando diversi profili, tra i quali figura anche quello di Baldanzi dell’Empoli, trattativa che però appare ancora complicata, soprattutto perché il gm portoghese devo piazzare una cessione prima di ricevere l’ok da parte della società.

Un altro calciatore però arriverà presto a Roma, per lui sono già state programmate le visite mediche ed un volo verso la capitale, con mister De Rossi che è pronto ad accoglierlo a Trigoria.

Visite mediche e firma sul contratto: il volo è già prenotato

Tanti, troppi calciatori all’interno dell’organico della Roma hanno reso decisamente al di sotto delle aspettative. Proprio per questo la società ha deciso di provare ad intervenire sul mercato nonostante la situazione non proprio florida a livello economico. Il reparto più in difficoltà è apparsa la difesa, che dopo aver perso a inizio stagione Smalling, continua ad essere orfana di Ndicka, che ha ottenuto un’insperata qualificazione alla fase ad eliminazione nonostante la pessima figura nel girone.

A deludere maggiormente però è stato l’apporto degli esterni alla manovra offensiva, con tutti e cinque gli elementi in rosa con statistiche decisamente troppo basse in termini di gol ed assist, ma soprattutto in quanto a pericolosità nei cross.

Proprio per questo Pinto ha deciso di intervenire già a gennaio, formalizzando l’operazione Angelino che, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, con il calciatore atteso lunedì nella capitale per le visite mediche e poi la firma del contratto con la Roma.

Resta ancora da trovare l’accordo con il Lipsia, e la risoluzione del prestito con il Galatasaray, ma in questi momenti sono in corso i colloqui tra le società e l’entourage del calciatore, in modo tale da sbloccare definitivamente l’affare, e poi lo spagnolo sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Roma.