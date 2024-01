Affare last minute Roma-Milan: svolta a sorpresa, formula già decisa

Calciomercato Roma, la richiesta ha fatto saltare il banco. Per sistemare il reparto, hanno bussato alla porta del club. Milan protagonista.

Mancano pochi giorni ormai alla chiusura di una sessione invernale di calciomercato nella quale la Roma sta ricoprendo un ruolo di nevralgica importanza. In attesa di definire anche ufficialmente l’acquisto di Angelino, i giallorossi sono al lavoro soprattutto sulle uscite.

Nel caso in cui si dovesse sbloccare l’addio di uno dei diversi calciatori considerati cedibili da Tiago Pinto, i capitolini avrebbero lo spazio di manovra sufficiente per dare l’assalto a quel Tommaso Baldanzi da tempo messo nel mirino. La valutazione dell‘Empoli di 13-15 milioni di euro non spaventa la Roma che lavora con i toscani ad una trattativa in prestito con obbligo di riscatto con l’inserimento di qualche contropartita tecnica e percentuale sulla futura rivendita. Come dicevamo, però, un ruolo fondamentale sarà ricoperto dal discorso uscite. Oltre a Celik, Renato Sanches e Belotti, un altro profilo del quale si sta valutando l’addio (in prestito) è quello di Kumbulla.

Calciomercato Roma, ipotesi Kumbulla per il Milan: lo scenario

Ristabilitosi dopo il grave infortunio al crociato, l’albanese potrebbe lasciare momentaneamente la Capitale con la formula del prestito. In tempi e in modi diversi Cagliari, Hellas Verona e Torino hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

Nelle ultime ore, però, nella corsa al difensore giallorosso si sarebbe inserito anche il Milan. Alla ricerca di un nuovo innesto con il quale puntellare il reparto arretrato di Pioli, i rossoneri già dall’inizio della sessione invernale di calciomercato hanno scandagliato diversi profili. Tra questi, nelle ultime ore avrebbe preso consistenza anche il nome di Kumbulla. Secondo quanto evidenziato da Rai Sport, infatti, il Milan avrebbe cominciato a prendere in considerazione anche la pista che porta al centrale della Roma. Pur non rappresentando una prima scelta per il “Diavolo”, il Milan avrebbe cominciato a vagliare questa pista come possibile soluzione last minute. Si ragionerebbe, come già anticipato, sulla base di un prestito secco. Al momento si tratta soltanto di un’idea. Staremo a vedere se ci saranno i presupposti per imbastire l’affare.