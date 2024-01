Belotti lascia la Roma sul gong: adesso sono due

Calciomercato Roma, il futuro di Andrea Belotti continua ad essere un rebus tutto da sciogliere. Un primo colpo di scena, però, è già arrivato.

Countdown sempre più vicino per la chiusura della sessione invernale di calciomercato. La Roma sta continuando a tastare diverse ipotesi di mercato, con la speranza di regalare a Daniele De Rossi un altro innesto dopo la definizione ormai totale dell’affare Angelino. Il GM giallorosso, però, continua a lavorare alacremente anche sul fronte uscite.

Non è un mistero che, tra i diversi profili al passo d’addio, ci sia sempre quello di Andrea Belotti. Il “Gallo” continua ad essere al centro di vibranti spifferi di mercato. Sebbene una soluzione definitiva, al momento, non sia stata ancora trovata, la sensazione è che i colpi di scena siano dietro l’angolo. Monitorato da diversi club esteri, Belotti potrebbe alla fine restare in Serie A. Naufragata la possibilità di imbastire uno scambio con la Fiorentina per Ikoné, la Roma sta vagliando ogni possibile soluzione. A fare un punto della situazione legata all’attaccante giallorosso è l’edizione odierna de “Il Messaggero”.

Calciomercato Roma, Belotti tra Real Betis e Fiorentina

Nelle scorse settimane aveva provato a convincere Belotti a scegliere il proprio Belotti il Real Betis. Quella che porta al club andaluso, nonostante le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, sarebbe ancora una candidatura piuttosto calda.

In Italia, invece, la pista che maggiormente stuzzica l’ex capitano del Torino è sempre quella che avrebbe nella Fiorentina uno snodo cruciale. Complici le prestazioni tutt’altro che entusiasmanti di Nzola, i Viola sarebbero intrigati all’idea di mettere a segno un colpo in attacco last minute. Molto, però, dipenderà dalla volontà della Roma di aprire alla formula del prestito oneroso. Contestualmente, andrebbe approfondito anche il discorso ingaggio, non proprio una formalità in questo genere di trattative. Allo stato attuale della situazione, però, al momento Belotti risulterebbe conteso soltanto dal Real Betis e dalla Fiorentina. Sono queste due le opzioni più calde nel futuro di Belotti. Staremo a vedere cosa succederà.