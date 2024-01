Dybala ‘scavalca’ Pellegrini, è successo prima del rigore

Dybala al posto di Pellegrini, ecco cosa è successo in occasione del calcio di rigore valso il vantaggio della Roma contro la Salernitana.

Dopo la vittoria contro il Verona, la squadra di De Rossi se la sta vedendo con la compagine di Inzaghi in quel di Salerno, affrontando una gara difficile e dalle profonde ripercussioni ad essa sottintese. Se per la Roma, infatti, la sfida di stasera sta rappresentando un banco di prova importantissimo per la Champions League, i campani sanno bene di dover accelerare le pratiche per raccogliere punti che consentano una risalita in classifica più che mai necessaria.

Il canovaccio dei primi quarantacinque minuti è stato abbastanza chiaro, con gli uomini di Inzaghi disposti ad accettare le offensive giallorosse, provando altresì a costruire trame ogni qualvolta si concretizzasse qualche errore da parte di Bove e colleghi, più volte impensieriti con tiri da fuori area o trame di gioco potenzialmente preoccupanti.

Salernitana-Roma, Dybala al posto di Pellegrini: è successo prima del rigore

Dopo il pareggio a reti scialbe della prima frazione di gioco, comunque, la Roma è riuscita ad andare in vantaggio grazie al gol su calcio di rigore di Paulo Dybala, concretizzato al cinquantesimo minuto dopo il palese fallo di mano nell’area. Al netto di qualche protesta e delle solite e burocratiche attese per l’assegnazione definitiva del penalty, la decisione dell’arbitro Di Bello è stata abbastanza ferma, così come la realizzazione del numero 21.

Da segnalare, qualche istante prima del tiro da parte dell’argentino, l’episodio descritto da Dazn: Lukaku aveva indicato Pellegrini come rigorista, con il numero 7 che stava avvicinandosi al pallone prima che Dybala abbia preso la decisione di andare a calciare, caricandosi della grande responsabilità.