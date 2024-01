La Roma abbraccia il nuovo esterno: Angeliño atterra a Fiumicino alle 10

Roma, tutto fatto per l’approdo di Angelino che atterrerà a Fiumicino intorno alle 10: i giallorossi abbracciano il nuovo laterale.

Mancano poche ore prima che cominci anche ufficialmente l’avventura di Angelino in giallorosso. Dopo aver trovato l’intesa con il calciatore, infatti, nelle scorse ore la Roma aveva raggiunto l’accordo definitivo anche con il Lipsia sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.

Dopo aver formalizzato l’offerta al club tedesco, la Roma ha aspettato l’ultimo via libera da parte del Galatasaray, compagine nella quale l’esterno spagnolo militava in prestito. Sì materializzatosi a stretto giro di posta, con lo spagnolo che ora è pronto a sbarcare nella Capitale. Angelino è infatti atteso all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 10. Il laterale iberico si sottoporrà alle visite mediche di rito già in giornata, prima di apporre la firma sul contratto e legarsi ufficialmente alla Roma e mettersi subito a disposizione di Daniele De Rossi in vista dei prossimi impegni.