Non solo Renato Sanches: triplo intreccio Roma-PSG

L’asse tra Roma e Parigi è più caldo che mai: il centrocampista portoghese non è l’unico nome conteso tra le due Capitali

Il calciomercato della Roma è sempre più intrecciato con quello del Paris Saint Germain. In primis, la questione Renato Sanches continua a tenere banco con il calciatore che ha deluso le aspettative in giallorosso e ora la società capitolina vorrebbe interrompere il prestito e rispedirlo in Francia.

Come detto, il portoghese non è l’unico nome che unisce le due squadre. L’Equipe, noto giornale francese, avrebbe accostato alla squadra di Luis Enrique anche Martinez Quarta, giocatore che fa parte anche della lista dei desideri di Tiago Pinto. Il calciatore va in scadenza nel 2025 e diventando sempre più ambito in ambito mercato. Da non dimenticare che il PSG sarebbe sulle tracce anche di Diego Llorente, a proposito di intrecci Roma-PSG.