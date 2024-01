Probabili formazioni Salernitana-Roma, triplo ‘recupero’ e nuova conferma

Probabili formazioni Salernitana-Roma, manca sempre meno alla seconda gara in Serie A di De Rossi da allenatore giallorosso: queste le scelte per affrontare Inzaghi.

Questa sera ci sarà il non poco sentito fischio di inizio della gara tra Salernitana a Roma, importantissima per ambedue le compagini e chiosante una ventiduesima giornata di Serie A non poco ricca di eventi e novità. La domenica, come noto, si è chiusa con una nuova vittoria dell’Inter che, sei giorni dopo aver alzato la Supercoppa, ha avuto ragione della Fiorentina, non senza qualche difficoltà.

Un traguardo importante in vista della sfida alla Juventus del prossimo weekend, che permette agli uomini di Inzaghi di preservare il vantaggio di un punto sui bianconeri: ciò che interessa maggiormente il mondo Roma, però, sono le sentenze arrivate da altri campi, dai quali è giunto il pareggio di Milan e Bologna, oltre che di Lazio e Napoli. Due incroci diversi ma dall’esito analogo, che gli uomini di De Rossi, al netto della consapevolezza delle tante insidie sottintese alla trasferta in Campania, dovranno provare a sfruttare per proseguire quel percorso di risalita in classifica tanto agognato.

Probabili formazioni Salernitana-Roma, doppio ‘recupero’ e conferme per De Rossi

Come noto, l’obiettivo resta quello di giocarsi tutte le proprie chance per approdare in Champions League, centrando un quarto posto inseguito anche dalle squadre citate sopra e da un’Atalanta altrettanto lanciata per quest’obiettivo. Discriminante importante, dunque, potrebbe essere proprio la trasferta di Salerno, capitata nove giorni dopo l’imposizione sul Verona e successivamente all’amichevole in Arabia Saudita di mercoledì scorso, certamente impattante in termini fisici ma, come ammesso dallo stesso De Rossi, importante per conoscere ancora meglio il gruppo.

La Salernitana, intanto, deve provare dal proprio canto ad avvicinarsi ad una regione di classifica più felice di quella attuale, che vede Fazio e colleghi collocati come fanalino di coda, a dodici punti, e con sei lunghezze di distanza da quella quota 18 che attualmente accomuna Verona, Udinese e Cagliari, attualmente terzultimo.

Le difficoltà degli uomini di Inzaghi non devono certamente indurre a sottovalutare le insidie di una gara che vedrà De Rossi dover rinunciare al solito Smalling e a Paredes per squalifica. Da segnalare, ovviamente, i rientri dalle squalifiche di Cristante e Mancini, oltre a quello di Aouar reduce dalla breve esperienza in Coppa d’Africa e atteso dalla piazza per una seconda parte di stagione che si spera poter essere di maggiore spessore e concretezza.

Le possibili scelte dei due allenatori, intanto, potrebbero essere le seguenti, con uno schieramento difensivo in entrambi casi a quattro e con la proposta, in casa Roma, di diversi assetti già visti contro l’Hellas Verona.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Gyomber, Lovato, Bradaric; Maggiore, Legowski, Kastanos; Candreva, Tchaouna; Simy

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Pellegrini, Cristante, Bove; Dybala, Lukaku, El Shaarawy