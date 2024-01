Salernitana-Roma, UFFICIALE: tre rientri per De Rossi

Salernitana-Roma, la squadra giallorossa ha diramato la lista ufficiale dei convocati. Daniele De Rossi ritrova tre pedine dopo il debutto in panchina allo stadio Olimpico.

La Roma è a caccia di continuità dopo la vittoria di misura trovata contro il Verona. La prima panchina di Daniele De Rossi ha riportato i giallorossi alla vittoria, ma sarà fondamentale invertire la rotta lontano dalle mura amiche dello stadio Olimpico. Per accorciare le distanze dalla zona Champions League i giallorossi sono obbligati a strappare i tre punti in casa della Salernitana, ma non mancheranno insidie. La squadra campana, guidata in panchina da Filippo Inzaghi, è alla disperata ricerca di punti salvezza in campionato.

Tra poche ore ci sarà la sfida della Roma in casa della Salernitana. La squadra giallorossa, che non potrà fare affidamento sul solito calore dei tifosi in seguito al divieto di trasferta per i residenti nel Lazio, è chiamata a vincere contro i campani. Daniele De Rossi, che dovrà fare a meno di Leandro Paredes causa squalifica, può contare su un triplo recupero ufficiale tra i convocati. Sempre a causa della squalifica il neo tecnico giallorosso, al suo debutto allo stadio Olimpico, non ha avuto a disposizione due pedine fondamentali nella formazione titolare, come Gianluca Mancini e Bryan Cristante.

Salernitana-Roma, i convocati ufficiali di De Rossi: presente Aouar

I due calciatori sono regolarmente presenti nella lista dei convocati per Salernitana-Roma. De Rossi si affiderà su di loro dal primo minuto, dopo che ieri in conferenza stampa aveva fatto un punto sull’infermeria. Oltre ai due recuperi tra i titolari, c’è un importante rientro a centrocampo ufficiale.

Anche Houssem Aouar, reduce dal flop con l’Algeria in Coppa d’Africa, è stato convocato dal tecnico della Roma. Daniele De Rossi potrà contare anche sull’ex Lione, una buona notizia considerata l’assenza di Paredes a centrocampo. Nella lista figurano anche quattro calciatori della primavera, tra cui Joao Costa che ha segnato in amichevole in Arabia Saudita. Ecco di seguito la lista completa dei calciatori giallorossi convocati per l’Arechi:

Rui Patricio

Boer

Svilar

Karsdorp

Huijsen

Llorente

Celik

Mancini

Oliveras

Cristante

Pellegrini

Aouar

Kristensen

Bove

Zalewski

Pagano

Pisilli

Belotti

Dybala

Joao Costa

Lukaku

El Shaarawy