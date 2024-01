Venduto e titolare: svuota l’armadietto dopo Salernitana-Roma

Questa sera la sfida tra Salernitana e Roma chiuderà la ventiduesima giornata di Serie A. Subito dopo la gara dell’Arechi è pronto un doppio movimento in uscita.

La sfida Salernitana-Roma in programma questa sera allo stadio Arechi rappresenta un delicato banco di prova per entrambe le squadre. I padroni di casa sono alla disperata ricerca di punti salvezza, ultimi in classifica e a meno sei lunghezze dall’Udinese quart’ultima. I giallorossi hanno l’obbligo di vincere per recuperare a loro volta terreno nella corsa al piazzamento in Champions League. Oltre alle attenzioni rivolte al campo da gioco si accendono diversi scenari di mercato, a pochi giorni dal gong finale sulle trattative. E dopo la sfida dell’Arechi sembra tutto pronto per un doppio addio in difesa.

Salernitana e Roma si giocano tanto nel monday night dello stadio Arechi. I campani sono fanalino di coda della Serie A, e vogliono accorciare le distanze nelle ultime tre posizioni della classifica. La Roma di De Rossi vuole dare continuità alla vittoria interna contro l’Hellas Verona, ed avvicinarsi al quarto posto dell’Atalanta, distante quattro lunghezze. In parallelo si accendono gli ultimi scenari del calciomercato invernale, a pochi giorni dalla chiusura della finestra di riparazione. I giallorossi sono pronti ad ufficializzare il terzino Angelino, sbarcato oggi nella Capitale, mentre i campani si muovono in uscita con un doppio accordo per l’addio a gennaio.

Doppio addio in difesa dopo Salernitana-Roma: Daniliuc e Lovato convocati per la gara

Così come avvenne per l’Hellas Verona, arrivato all’Olimpico con tanti giocatori ceduti e partenti, si muove in uscita l’avversaria della Roma. La Salernitana ha trovato un altro accordo per definire l’addio a ridosso della scadenza del calciomercato invernale, dopo quello che ha coinvolto Lovato destinato a vestire la maglia del Torino.

Anche il difensore Daniliuc è pronto a salutare dopo Salernitana-Roma. Come evidenzia Gianluca Di Marzio, il difensore austriaco andrà a giocare in patria con il Red Bull Salisburgo. Trovato l’accordo per il prestito del centrale, che lascerà la squadra granata subito dopo la sfida alla Roma. Mister Filippo Inzaghi ha comunque deciso di convocare entrambi per la sfida di questa sera, e non è escluso che uno dei due parta da titolare.