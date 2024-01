Calciomercato Roma, Angeliño è atterrato a Fiumicino – FOTO

È arrivato nella Capitale il secondo acquisto della sessione invernale, il primo dell’era Daniele De Rossi

A pochi giorni dal termine del calciomercato, la Roma è pronta ad accogliere un nuovo acquisto. Infatti, dopo l’arrivo di Dean Huijsen in prestito secco dalla Juventus, i giallorossi hanno messo a segno il colpo Angeliño, laterale spagnolo classe 1997.

Si tratta del primo acquisto dell’era Daniele De Rossi nonché uno degli ultimissimi colpi di Tiago Pinto, dato che il dirigente portoghese ha già formalizzato il suo addio per i primi giorni di febbraio. Nella Capitale arriva dunque un terzino sinistro, mancino di piede e con la duttilità che serve per giocare anche da esterno a centrocampo, anche se De Rossi sembra preferire una difesa a quattro piuttosto che il 3-5-2- alla Mourinho. Angeliño ha giocato fin qui in sei campionati diversi e vanta una buona esperienza europea.

Portato al Manchester City quando aveva 16 anni, lo spagnolo era stato girato in prestito ai New York City in MLS per poi far rientro in Europa, prima in Serie B spagnola al Maiorca e poi in Olanda al NAC Breda, sempre a titolo temporaneo. In Eredivisie viene notato dal PSV che lo acquista per 7 milioni più bonus. Le prestazioni positive portano il Manchester City a spenderne 12 milioni per riportarlo a casa, salvo poi venir girato in prestito al Lipsia che sfruttando l’opzione del riscatto lo acquista a titolo definitivo. Dopo tre stagioni, il giocatore viene girato in prestito all’Hoffenheim e infine al Galatasaray. Fin qui, il classe 1997 ha vinto una Community Shield col Manchester City e una Coppa di Germania con il Lipsia, oltre ad essere stato inserito nella Squadra della stagione della UEFA Champions League nel 2019-2020, quando con il Lipsia arrivò in semifinale. In quella selezione, c’era l’attuale romanista Houssem Aouar, all’epoca al Lione.

Lo spagnolo è arrivato a Roma, ora visita e firme

Dopo questo lungo viaggio in giro per l’Europa, Angeliño è pronto alla sua prima esperienza in Italia. L’intesa con il calciatore è stata trovata da tempo con lo spagnolo che ha rifiutato ogni destinazione per la Roma mentre è stato necessario un po’ più di tempo per trattare con il Lipsia, salvo poi trovare l’accordo definitivo con il club tedesco sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda il Galatasaray, squadra dove attualmente era in forza Angeliño, non ci sono stati grandi ostacoli dato che lo spagnolo non rientrava più nei piani della società turca che ultimamente, per evitare di far scattare l’opzione del riscatto obbligatorio, non l’ha più messo in campo. Le visite mediche di rito avverranno già in giornata, dopodiché arriverà la firma sul contratto e finalmente Angeliño potrà mettersi a disposizione di Daniele De Rossi per i prossimi impegni giallorossi.