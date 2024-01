Calciomercato Roma, terzino sinistro a costo zero: ribaltone in Serie A

Daniele De Rossi vuole passare definitivamente alla difesa a 4 e un terzino sinistro di ruolo è diventata una priorità di calciomercato

Pesantemente influenzato dai dettami del settlement agreement con l’Uefa, il calciomercato di gennaio ha sin qui regalato poche emozioni ai tifosi della Roma. Ad una settimana dall’esonero di José Mourinho e dell’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, ancora non si è mosso niente in entrata. A dieci giorni esatti dalla fine della sessione invernale, si hanno ancora poche certezze sulle strategie del club capitolino e una di queste riguarda la necessità di far partire qualcuno prima di poter introdurre nuovi innesti in rosa.

L’altro indizio di mercato arriva dalle strategie tattiche dell’ex capitano romanista. De Rossi sembra infatti intenzionato a passare in maniera definitiva alla difesa a quattro e questo ha modificato le priorità in ottica di rafforzamento della squadra. Per impostare un 4-3-3 credibile, il nuovo tecnico giallorosso avrà bisogno di un terzino sinistro di ruolo e di un attaccante esterno a piede invertito. In tale ottica va letto il tentativo di scambio con la Fiorentina Belotti-Ikoné. Un’operazione non semplice, ma che i due club hanno provato a mettere in piedi nelle ultime ore.

Calciomercato Roma, caccia al terzino sinistro: tutti i nomi

Per quanto riguarda la difesa, abbandonata la caccia ad un altro centrale, Tiago Pinto si sta concentrando sull’esterno basso di piede mancino. Un nome caldo resta quello di Mitchell Bakker, ma l’olandese dell’Atalanta piace anche al Torino, così come Borna Sosa, altro dossier finito sulle scrivanie di Trigoria. Gli ottimi rapporti stabiliti con l’Ajax dopo la cessione di Benjamin Tahjrovic potrebbero costituire una corsia preferenziale, ma l’ex Stoccarda non può cambiare squadra a gennaio, perché ha già giocato con due maglie diverse in stagione.

A proposito di croati, Borna Barisic viene considerato soprattutto come opzione a costo zero a fine anno, ma è un nome da non escludere a priori anche per gennaio. Accostato a più riprese a Leonardo Spinazzola, il Galatasaray è pronto ad interrompere il prestito di Angelino. Come la Roma con Renato Sanches, il Lipsia è disposto a rescindere il contratto con i turchi, a patto di trovare subito un’altra sistemazione al 27enne spagnolo. Alcuni intermediari hanno sondato il terreno anche con la dirigenza romanista, oltre che con il solito Torino.

Secondo le ultime indiscrezioni, c’è stato anche un sondaggio per Junior Firpo con il Leeds. Il club di Championship è in ottimi rapporti con i capitolini dopo i prestiti di Llorente e Kristensen, ma prima di privarsi di un terzino sinistro avrebbe bisogno di ingaggiarne un altro.