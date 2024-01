Tradimento Mourinho: è durata solo un giorno

Il futuro di José Mourinho è ancora avvolto dalle nubi, ma un clamoroso addio sulla panchina di un top club, avrebbe smosso le acque

Tra le ipotesi di trasferimento in Arabia Saudita, dove lo Special One verrebbe privato dell’esclusività del calcio europeo, per accumulare cifre fuori dal comune, e le voci sul ritorno in Premier League, emerge una prospettiva inaspettata.

Si tratta del ritorno di Mou in una lega già solcata, ma che lo vedrebbe al comando di una formazione agli antipodi di quella guidata nell’esperienza precedente.

Mourinho al Barça? Il tradimento ai blancos svanisce in poche ore

Non una decisione a ciel sereno, ma comunque piuttosto inaspettata quella comunicata da Xavi, il quale ha ufficialmente confermato che, a fine stagione, la panchina del Barça sarà libera e lui uscirà dal centro sportivo blaugrana. La sconfitta in campionato con il Villarreal ha rappresentato la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso e ora, a qualche mese dalla fine della controversa avventura dell’ex centrocampista, iniziano a fioccare ipotesi sul possibile prossimo tecnico blaugrana. In mezzo al marasma di nomi circolati sul web, i bookmaker stanno tentando di mettere ordine, per aggiornare le proprie quote sugli allenatori più papabili per sostituire Xavi. Tra questi, fino a poche ore fa, dominava José Mourinho con un rapporto di 4/1, seguito da Jurgen Klopp a 5/1.

Le quote, valide per la giornata di ieri sul portale Sky Bet, sono state poi aggiornate in seguito alla comunicazione di Mikel Arteta, attuale manager dell’Arsenal, che ha ufficialmente sancito la conclusione della sua collaborazione professionale con il club inglese. Anche l’ex calciatore spagnolo, come Klopp, si troverà libero a fine stagione e, nel giro di poche ore, il suo nome è finito in cima alla lista dei papabili candidati per la panchina blaugrana.

Nonostante il ribaltone avvenuto in seguito al comunicato di Arteta, Mourinho rimane sul podio insieme a Jurgen Klopp. Una previsione inaspettata, soprattutto se consideriamo l’esito delle ultime avventure del tecnico portoghese, che ha collezionato ben quattro esoneri di filma (l’ultimo clamoroso con la Roma dei Friedkin). Impossibile poi non ricordare il passato sulla panchina dei blancos del Real Madrid… Una macchia difficile da detergere per i sostenitori blaugrana. Inoltre, precedenti tra Mou e i vertici del Barça, non sono caratterizzati da una particolare distensione, a causa di alcune dichiarazioni dello Special One, in seguito alla vittoria in Champions League nell’anno del triplete con l’Inter. Difficile poi dimenticarsi gli innumerevoli episodi di attriti accumulati nei vari ‘clasici’ affrontati dall’allenatore portoghese sulla panchina del Real Madrid.