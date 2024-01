Addio Belotti: la richiesta di De Rossi a Pinto

Addio Belotti, la richiesta di De Rossi a Tiago Pinto. Ecco la situazione che si potrebbe creare nelle ultime ore di mercato

Ultimi giorni frenetici di trattative. Ultimi giorni in cui verrà delineata la rosa della Roma per la seconda parte di stagione, quella che dovrà cercare in tutti i modi una qualificazione alla prossima Champions League. Archiviato l’arrivo di Angelino, che dovrebbe essere ufficiale nella giornata di oggi, adesso dalle parti di Trigoria l’obiettivo è quello di prendere un attaccante esterno, con Bernardeschi che rimane in corsa.

Ma non solo entrate, si parla anche di cessioni. E un nome caldo sotto questo aspetto è quello di Belotti. Il giocatore avrebbe dato il consenso solamente ad un trasferimento alla Fiorentina: la formazione di Italiano che segna pochissimo è alla ricerca di un attaccante per cercare di dare una svolta al proprio reparto avanzato e il nome del Gallo stuzzica. Anche se secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina De Rossi potrebbe alzare un muro.

Addio Belotti, De Rossi lo vorrebbe tenere

Sì, il tecnico avrebbe manifestato la propria intenzione a tenere il giocatore per i prossimi sei mesi: Belotti potrebbe tornare utile nel corso dell’annata soprattutto perché la Roma ormai viaggia per il 4-3-3, e quindi con il solo Lukaku in rosa come punta centrale. Quindi forse uno di peso, insieme al belga, potrebbe rimanere.

Ma non è detto che la volontà di De Rossi sia la stessa di quella del club che prenderà le proprie decisioni anche guardando quelli che sono i costi e quelli che sono le possibili entrate economiche che una cessione del genere potrebbe regalare. Vedremo quello che succederà, insomma, con la sensazione netta che i prossimi tre giorni saranno davvero caldissimi.