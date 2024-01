Addio Roma, 20 milioni e sfida in Serie A: hanno già risposto

Addio Roma, 20 milioni in Serie A: hanno già risposto. Gli ultimi aggiornamenti.

Numerosi aspetti sono stati attenzionati in casa Roma nel corso di queste ultime settimane, che hanno permesso di assistere all’inattesa staffetta Mourinho-De Rossi, con il ritorno più che anticipato e gradito dello storico numero 16 nelle vesti di allenatore. Per ora, l’impatto di Daniele è stato positivo, con due vittorie su due e un principio di risalita in classifica che ha ancora tanto da dire, al netto dei buoni segnali fin qui giunti e delle altrettante indicazioni sugli aspetti per i quali bisognerà lavorare e migliorare.

Con grande intelligenza e con quella maturità palesata anche nel corso della sua grande carriera da giocatore, De Rossi sa bene di dover restare ancorato al presente, mantenendo elevata la concentrazione sui tanti impegni che lo attendono in campionato, in attesa anche del ripristino di un cammino europeo iniziato non nel migliore dei modi e che, come noto, costringerà Bove e compagni ad un doppio impegno in più per provare ad approdare agli ottavi di finale.

Calciomercato Roma, 20 milioni per Gudmundsson: il Genoa dice no alla Fiorentina

Ai fini di un rendimento migliore e perfezionato rispetto a quanto emerso nei primi mesi di questa stagione, una grossa discriminante potrebbe essere rappresentata anche dal calciomercato, che ha fin qui permesso di registrare l’approdo ufficiale di Hujisen, in attesa dell’annuncio di Angelino, arrivato nella Capitale nella giornata di ieri e pronto a coadiuvare Spinazzola e compagni per ovviare ad una defezione palese all’interno della rosa.

Cosa potranno offrire, poi, queste ultime ore di mercato non è ancora presto detto: i movimenti e le attenzioni in uscita restano numerose, con possibili novità che potrebbero contraddistinguere questo rush finale della campagna acquisti di gennaio, che ha fatto registrare una certa attenzione anche nei confronti di Baldanzi. Da segnalare, però, sono anche i recenti aggiornamenti di Gianluca Di Marzio relativamente ad un profilo offensivo seguito anche dalla Roma per acuire in ottica futura la qualità della propria zona offensiva.

Ci riferiamo ad Albert Gudmundsson, nuovamente protagonista nel Genoa di Gilardino con nove gol in Serie A, dopo il felicissimo rendimento in cadetteria. Per l’islandese c’è da tempo anche l’interesse della Fiorentina, che avrebbe offerto 20 milioni al Grifone. La risposta, però, è stata immediata, con i rossoblù che si sono detti indisposti a liberarsi del proprio giocatore in vetrina a stagione in corso.