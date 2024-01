Belotti alla Fiorentina: accordo con la Roma e incontro in corso

SI intensifica la trattativa che vede il centravanti della Roma verso la Fiorentina: ecco gli ultimi aggiornamenti

La saga di calciomercato che più sta tenendo banco in casa Roma in questi ultimi giorni è quella che vede Andrea Belotti alla Fiorentina. Si stanno facendo importanti passi avanti in tal senso con gli agenti del giocatore che stanno partecipando ad un incontro con la Viola.

C’è l’accordo con la Roma per il prestito con il giocatore che ha già accettato la destinazione. In questi momenti si stanno discutendo le condizioni contrattuali. La società toscana è più convinta che mai nell’acquistare il centravanti dato che, a differenza dei giorni scorsi, la Fiorentina è disposta a chiudere anche senza aspettare l’eventuale cessione di Nzola.