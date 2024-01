Calciomercato Roma, ancora un addio: nuova firma in Serie A

Calciomercato Roma, ancora un addio: potrebbe firmare nuovamente in Serie A. Ecco la situazione

Un’altra uscita. Non diretta, perché al momento il giocatore non è nella Roma. Ma la Roma ne detiene il cartellino quindi, vuoi o non vuoi, tocca da vicino i colori giallorossi. Diciamo che se n’è parlato in queste settimane, ma mai fino al momento è arrivato un affondo da parte di un club. Che, però, secondo il Corriere dello Sport in edicola in questa mattina potrebbe arrivare a breve giro di posta.

Da quelle parti non sta giocando. E forse con un allenatore nuovo potrebbe trovare nuovi stimoli. Si parla di Shomurodov, attaccante uzbeko che la Roma ha spedito in prestito al Cagliari in questo avvio di stagione, sperando che, con Claudio Ranieri, potesse trovare un poco di spazio e un poco di continuità. Ma così non è stato: poco spazio anche per lui e quando è stato mandato in campo ha anche deluso. Inoltre un infortunio lo ha messo fuori gioco per diverso periodo. Un’uscita ci potrebbe essere.

Calciomercato Roma, la Salernitana su Shomurovod

E dove potrebbe andare? Si parlava fino a pochi giorni fa di un possibile innesto per il Genoa, ma in questo momento, sempre secondo il quotidiano, ci potrebbe essere un interesse della Salernitana, squadra che proprio ieri ha affrontato la Roma. Inzaghi ha bisogno di una punta, e l’idea Shomurodov potrebbe essere quella giusta per queste ultime ore di mercato.ù

Vedremo quello che succederà in queste ore, caldissime di mercato. Le ultime. Quelle che di solito regalano colpi anche insperati in alcune situazioni.