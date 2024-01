Cessione last minute in Serie A: addio Roma

Affare in uscita per Tiago Pinto e colleghi. Una giovane promessa del settore giovanile giallorosso abbandona il centro sportivo Fulvio Bernardini

Nel corso delle ultime ore del mercato, si susseguono aggiornamenti sia in entrata, che in uscita per la formazione giallorossa.

Tiago Pinto, prima di abbandonare definitivamente la città eterna, si sta dando un gran da fare, per non restare indietro in un mercato frenetico, in cui risulta fondamentale centellinare le risorse, liberarsi delle pedine in esubero o mandare i propri diamanti grezzi a far esperienza in altri lidi.

Alessandro Bolzan è del Cagliari

Nelle ultime ore, si è concretizzato un trasferimento che permetterà ad un giovanissimo giallorosso di accumulare esperienza in una piazza indubbiamente meno prestigiosa, ma in grado di fornirgli minuti in campo e, di conseguenza, i presupposti per sviluppare il proprio futuro nel calcio professionistico. Stiamo parlando di Alessandro Bolzan, classe 2005, che qualche mese fa si era unito agli allenamenti della prima squadra con José Mourinho e ora, come comunicato da Gianluigi Longari sul proprio account X (Twitter), l’attaccante cresciuto nel settore giovanile dell’Acf Fermo, sbocciato poi nella Primavera giallorossa, è pronto a sbarcare a Cagliari.

Si tratta di un calciatore dalle evidenti potenzialità, capace di rivestire il ruolo di capitano nella Roma under 18, dove, nell’ultima stagione completata, ha collezionato ben 13 gol in 19 presenze. Anche sul fronte nazionale, Bolzan si è fatto notare, accumulando ventotto presenze con la maglia azzurra e bucando ben tredici volte i portieri avversari. Secondo quanto comunicato da Sportitalia, Bolzan sarebbe giunto al Cagliari a titolo definitivo, con la possibilità della Roma di godere di una percentuale nel caso di una futura rivendita.