Dal Milan alla Roma: ultima parola Friedkin

Dal Milan alla Roma, l’ultima parola spetta ai Friedkin in vista dell’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni

Pochi giorni per scoprire la verità. Pochi giorni per l’annuncio ufficiale che arriverà solamente nel momento in cui saluterà Trigoria dopo tre anni importanti, ricchi di tensione, con una enorme vittoria e con una delusione altrettanto enorme come quella di pochi mesi fa. L’era portoghese dentro Trigoria è pronta a chiudersi con l’addio di Tiago Pinto del prossimo 3 febbraio.

Non ci sarà prima l’annuncio dell’erede del gm, che ieri sulle tribune dell’Arechi ha vissuto la sua ultima partita in giallorosso. A differenza di quanto successo contro il Verona il giorno del debutto di De Rossi e in generale in quasi tutti i match dei giallorossi, non ci sono state da parte sua le solite parole prima del match: una questione di opportunità si legge questa mattina sul Corriere dello Sport. Che svela ormai quelli che sono i nomi sul taccuino dei Friedkin per il successore.

Dal Milan alla Roma, Massara ancora in corsa

Non si escludono soprese nonostante i Friedkin siano ancora oggi propensi a prendere un profilo straniero: Maurice e Mitchell, ad ora, sono i favoriti dei texani che però non perdono di vista Massara che secondo il quotidiano in edicola questa mattina ha una forte corrente interna dentro Trigoria che spinge per il suo rientro. Insomma, c’è ancora speranza per l’ex Milan che ha lasciato insieme a Maldini nello scorso mese di giugno. E se fosse realmente in questo modo, con i Friedkin che ancora devono prendere una decisione, ci appare difficile che giorno 3, oppure il 4, possa arrivare l’annuncio ufficiale.

A meno che non succeda come diverse volte abbiamo visto nel corso di questi anni, e cioè che dalle parti di Trigoria non sia davvero trapelato nulla e quindi sia pronto il nuovo direttore sportivo. Chissà, potrebbe anche essere in questo modo. Manca poco per la verità.