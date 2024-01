Non solo Belotti: svolta Roma, si chiude un altro affare

Non solo Belotti, arriva la svolta per il mercato giallorosso, con Tiago Pinto ormai vicinissimo a poter chiudere un altro affare

Questa ultima settimana di calciomercato sta segnando una svolta per la Roma. Dopo i primi giorni in cui i giallorossi hanno faticato e non poco sul mercato sembrerebbe che finalmente qualcosa si stia per muovere. Le molte difficoltà economiche, ma soprattutto i paletti imposti dalla UEFA, non consentono alla società investimenti importanti sul mercato, ragion per cui Pinto si è visto costretto a ripiegare a soluzioni di emergenza.

L’operazione Huijsen ne è la dimostrazione, il giovane talento della Juventus infatti è arrivato nella capitale con la formula del prestito secco, e a giugno tornerà a Torino. Negli ultimi giorni però il gm portoghese è stato molto abile ad anticipare la concorrenza per Angelino, arrivato anche lui con la formula del prestito, ma con diritto di riscatto già fissato con il Lipsia.

Adesso però è il momento di pensare alle cessioni, con diversi calciatori giallorossi pronti a lasciare Trigoria. Non solo Belotti, per la Roma arriva finalmente la svolta, si chiude un altro affare.

Non solo Belotti: Pinto pronto a chiudere un’altra cessione

Nonostante l’annuncio dell’addio alla fine del mercato Tiago Pinto continua a lavorare senza sosta e con grande professionalità per costruire una Roma che possa giocarsi le sue carte fino alla fine della stagione per un posto in Champions League.

Sono diverse le operazioni che potrebbero concretizzarsi in queste ultime ore di mercato, con i giallorossi che continuano anche a monitorare altri possibili acquisti. Dopo gli arrivi di Angelino e Huijsen però sembrerebbe essere arrivata l’ora delle cessioni, con diversi nomi che sarebbero finiti nella lista degli esuberi, e che sarebbero pronti a salutare Trigoria.

Uno dei più indiziati sembra sempre essere il Gallo Belotti, ma in queste ore sta prendendo piede un altro affare in uscita, ovvero quello di Marash Kumbulla. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il centrale albanese sarebbe vicinissimo al prestito al Sassuolo, con le due società che entro la giornata di domani saranno pronte a formalizzare un accordo in prestito secco fino alla fine della stagione. Questa potrà essere un’ottima opportunità per il calciatore per ritrovare la condizione migliore e per la società di provare a valorizzare un giocatore sul quale si è fatto un investimento importante.