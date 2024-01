Nuovo DS Roma, risposta definitiva: assist al bacio Friedkin

Continua la ricerca del nuovo allenatore ei nuovi dirigenti dopo l’ufficialità degli imminenti addii: la società ha incassato il primo “No”

È un periodo di cambiamenti in casa Roma, dopo che la società ha deciso di rendere ufficiali gli addi di Mourinho e Tiago Pinto, con il primo in particolare che ha decisamente dato una scossa all’ambiente. Nonostante questo per il manager ex Benfica il momento dell’addio non arriverà prima della fine della finestra di trasferimenti, ragion per cui non è ancora chiaro chi sarà il suo sostituto.

In panchina invece ad oggi siede Daniele De Rossi il quale, almeno sul contratto, non dovrebbe avere nessuna clausola per continuare ad allenare nella capitale anche nella prossima stagione. Per il momento si parla poco di futuro, in quanto molto potrebbe dipendere dai risultati sportivi.

La conquista del quarto posto potrebbe aprire nuovi scenari alla Roma che, al contrario se non dovesse centrare gli obbiettivi si troverebbe ancora a fare i conti con i paletti imposti dalla UEFA. Secondo le ultime indiscrezioni però qualcosa comincia a muoversi, dopo il clamoroso rifiuto ricevuto potrebbe cambiare tutto.

Primo “No”, dopo l’addio dell’allenatore: la società costretta a rivedere i piani

Come la Roma anche altri club in Europa stanno vivendo un momento decisamente particolare. Su tutti il Liverpool, scosso dall’annuncio dell’addio di Klopp a fine stagione, nonostante attualmente i Reds siano in lotta sia in campionato che in Europa. Questa notizia ha lasciato di stucco non solo i tifosi inglesi, ma di tutto il continente, e la domanda adesso non può che essere, “Dove allenerà Klopp la prossima stagione?”.

Dalle parti di Liverpool invece ci si pongono questioni decisamente diverse, ovvero chi possa prendere il posto in panchina dell’allenatore tedesco, per il quale sono stati sondati già diversi nomi. Anche tra i dirigenti i Reds sono alla ricerca di nuove figure da inserire in società, ed una di queste potrebbe essere Michael Edwards, un nome circolato con insistenza durante gli ultimi giorni, per il quale sembrerebbe essere arrivata la decisione finale.

🚨🔴 EXCLUSIVE: Liverpool have made contact with Michael Edwards over the weekend. FSG plan was to offer to be in charge of the restructure at the club. ⛔️ Understand Edwards has rejected #LFC proposal as he’s not interested even in a more senior role as of today. pic.twitter.com/j1OeQBHMV8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano tramite i suoi canali ufficiali ha comunicato che Edwards avrebbe già fatto sapere di non voler accettare un nuovo incarico al Liverpool, dove ha lavorato per circa dieci anni, il motivo sarebbe il mancato interesse di fronte all’offerta avanzata, anche nel caso in cui gli venisse offerto un ruolo più importante.