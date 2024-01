All in su Baldanzi, da Bernardeschi al mister X brasiliano: tutte le alternative | ASRL

Gli ultimi due giorni di calciomercato saranno frenetici per la dirigenza della Roma

Chiudere il prima possibile le cessioni di Andrea Belotti (Fiorentina), Marash Kumbulla (Sassuolo in pole position) e Zeki Celik (Galtasaray sempre vigile), per poi gettarsi a capofitto su Tommaso Baldanzi. Ogni singolo minuto del penultimo giorno del calciomercato di gennaio verrà impiegato dalla Roma per completare la prima parte di questa missione il prima possibile.

Nella giornata di ieri, sono stati trovati gli accordi tra club e con il calciatore per il passaggio del Gallo a Firenze, mentre per quanto riguarda il difensore albanese abbiamo registrato un sorpasso netto dei neroverdi sulle altre squadre interessate, Udinese in particolare. È leggermente più intricata, invece, la posizione di Zeki Celik, che non smania per tornare in patria, ma resta un obiettivo molto concreto del Galatasray.

Calciomercato Roma: tutto su Baldanzi, ma occhio al Brasile

Come ormai noto, le eventuali cessioni consentiranno alla Roma di fare spazio nella lista Uefa, ma anche di passare all’assalto definitivo di Baldanzi, che resta la priorità assoluta di Tiago Pinto e del suo staff. L’entourage del giocatore ha già dato ampia disponibilità al trasferimento e nelle prossime ore si tornerà a lavorare con l’Empoli per trovare l’alchimia giusta di un’operazione in prestito con riscatto da circa 13-15 milioni di euro.

Sullo sfondo, oltre ad un possibile ritorno di fiamma per Jonathan Ikoné, resta l’opzione Federico Bernardeschi, che potrebbe scaldarsi nelle ultime ore di mercato. Stando alle informazioni in possesso di Asromalive.it, tuttavia, consapevoli della necessità dei giallorossi di trovare un fantasista di piede mancino, numerosi operatori di mercato hanno presentato diversi dossier brasiliani dalle parti di Trigoria.

Tra le alternative si parla di un possibile mister X brasiliano, nato tra il 2002 e il 2004. Ad oggi, non abbiamo ancora certezze sul nome del calciatore, ma siamo in grado di confermare che nelle scorse settimane è stato segnalato anche il profilo di Marquinhos. Rientrato dal prestito al Nantes, il 20enne mancino potrebbe lasciare nuovamente l’Arsenal nelle ultime ore di calciomercato, ma il suo dossier era stato messo in stand-by proprio per la voglia di arrivare a Baldanzi e per la partecipazione al torneo preolimpico con il Brasile Under 23.

Stesso discorso fatto per Mauricio dell’Internacional de Porto Alegre. L’unica certezza è che la Roma si muoverà con decisione su altre piste, solo qualora dovesse capire di non potersi assicurare il 20enne dell’Empoli. Tutto su Baldanzi, con la speranza di chiudere questo discorso, in un senso o nell’altro, nella giornata odierna.