Baldanzi alla Roma, annuncio UFFICIALE del presidente

Calciomercato Roma, ore frenetiche in casa giallorossa per le ultime ore di trattative. Su Baldanzi c’è l’uscita del presidente Corsi

La Roma ha deciso di andare all-in su Tommaso Baldanzi, fantasista dell’Empoli. Ma prima serve cedere qualcuno, e i nomi in uscita li conosciamo già quali sono. Insomma, in poche parole, si tratta ad oltranza in queste frenetiche ultime ore di mercato, con un obiettivo chiaro, deciso, ben delineato nella testa di Pinto.

Il gm, agli ultimi giorni dentro il club giallorosso, ha ormai rotto gli indugi, trattando visti i buoni rapporti con l’agente del giocatore Beppe Riso. Adesso però è il momento di fare un passo avanti con l’Empoli, che ne detiene il cartellino. E sotto questo aspetto, intervista da LaRoma24, ha parlato il massimo dirigente degli azzurri toscani Fabrizio Corsi.

Calciomercato Roma, le parole di Corsi

“Ancora non abbiamo ricevuto proposte” ha detto il patron dell’Empoli. Che poi a domanda specifica se lo farebbero partire adesso non ha chiuso le porte: “Per noi è importante, quindi vediamo. Il giocatore deve ancora entrare in forma perché è stato fiori tanto e non ha ancora molto minutaggio nelle gambe”. Insomma, in poche parole, l’apertura c’è. Ma si attende la mossa della Roma, che deve arrivare per forza nelle prossime ore, il mercato è in fase di chiusura.

L’obiettivo è quello di prenderlo il giocatore, ovvio, che darebbe la possibilità a Daniele De Rossi di aver in rosa un vice Dybala e non solo. Baldanzi può giocare sia centralmente a supporto di una punta, sia esterno, e sia come seconda punta al fianco di Lukaku. Un elemento in grado di saltare l’uomo e di dare quell’imprevedibilità in attacco che senza la Joya alla Roma manca. Ore calde.

Corsi poi, intervistato anche da Tuttomercatoweb, ha aggiunto questo: “Vediamo. Mancano meno di 48 ore alla fine della sessione di trasferimenti, può darsi che domani sia dell’Empoli e risulti decisivo per noi, ma può darsi anche di no”.