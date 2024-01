Belotti alla Fiorentina UFFICIALE: le cifre dell’affare

E’ giunta l’ufficialità sul futuro di Andrea Belotti, su cui la Fiorentina aveva posato gli occhi nel corso di questa finestra di mercato

Dopo una serie indefinita di speculazioni e ipotesi, il destino del gallo Belotti è segnato. Si sblocca la situazione nelle ultime ore di mercato invernale.

L’esperienza giallorossa, partita con i presupposti più rosei, si è evoluta in una collaborazione professionale a dir poco frustrante per entrambi le parti e ore, nel corso di questo mercato invernale, è giunta la svolta tanto attesa.

Il gallo entra a Firenze

Come simpaticamente rappresentato sull’account ufficiale di X(Twitter) della Fiorentina – dove è stato postata la foto di un gallo fuori fuoco dietro ad una porta di calcio – Andrea Belotti è un nuovo calciatore della Fiorentina. Il percorso con la Roma, dopo il sorpasso nelle gerarchie anche da parte di Sardar Azmoun, è divenuto sgradevole e poco gratificante. Le speranze di conquistare una posizione di rilievo nel club è sfumata inizialmente con le decisioni di José Mourinho, che ne ha platealmente limitato l’utilizzo nel rettangolo verde e, con l’approdo di DDR in panchina, pare che la musica non sarebbe affatto cambiata.

Dopo le numerose ipotesi in merito ai trasferimenti all’estero, il gallo aveva più volte manifestato la volontà di rimanere in Italia, con la viola come obiettivo principale… Detto, fatto: il gallo è ora in prestito (oneroso di 750mila euro) alla Fiorentina. Il trasferimento sembrava legato a doppio filo con l’eventuale cessione di Nzola ma, nonostante il centravanti viola sia rimasto, i vertici della società toscana hanno accolto ugualmente l’ex Torino. Per i giallorossi, al di là delle desolanti prestazioni del gallo, era una cessione necessaria, per liberare il posto all’approdo di Baldanzi. Belotti si sta dirigendo a Firenze per effettuare le visite mediche.