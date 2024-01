Bomba Mourinho: nuova proprietà e clamoroso ritorno

Giorni caldissimi per José Mourinho. Tra le ipotesi sul suo futuro si scalda la pista che lo vedrebbe tornare sui suoi passi

José Mourinho da quando ha salutato Roma è sempre rimasto un argomento di tendenza. L’esonero non ha fatto calare le attenzione nei suoi confronti, anzi, è tutt’ora uno dei nomi più in tendenza per occupare diverse panchine lasciate libere o prossime ad esserlo.

Il tecnico portoghese è richiesto ovunque: dalla sirene dall’Arabia Saudita con milioni e milioni pronti ad essere versati nel conto in banca del portoghese fino alle proposte europee, magari meno allettanti economicamente ma senza dubbio più stimolanti a livello lavorativo. Senza dimenticare l’ipotesi di un futuro da commissario tecnico, anche se non sembra nelle idee a breve termine dello Special One.

Per un allenatore che ha vinto in quattro nazioni diversi, spesso da sfavorito o comunque raggiungendo imprese inimmaginabili, gli stimoli sono alla base del proprio lavoro. Alla Roma il suo operato in Italia può essere discusso, non sempre raggiungendo gli obiettivi presentati, ma in ambito continentale è riuscito a portare nella Capitale la Conference League e ad andare ad un passo dall’Europa League.

Ritorno alle passato per Mourinho

L’ultimo accostamento parla proprio di un clamoroso ritorno, dove il tecnico ha già vinto ma non abbastanza. Mike Keegan, giornalista inglese del Mail Sport, ha parlato in esclusiva di un possibile atto secondo al Manchester United. Il tecnico aveva già allenato all’Old Trafford conquistando una Coppa di Lega inglese, una Community Shield e soprattutto un Europa League.

Mourinho è stato sulla panchina dei Red Devils dal 2016 al dicembre del 2018 per un totale di 144 presenze, 84 vittorie, 32 pareggi e 28 sconfitte in tutte le competizioni con una percentuale di vittorie del 58,33% prima di venire esonerato. Nella stagione 2017-2018 arrivò secondo in Premier League dietro solamente al Manchester City dei 100 punti e chissà che l’obiettivo principale di Mourinho, in questo ipotetico ritorno a Manchester, non possa essere quello di far tornare i Red Devils campioni d’Inghilterra, soprattutto in caso di acquisto completo da parte di Jim Ratcliffe, al momento proprietario del 25% del Manchester United