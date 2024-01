Calciomercato Roma, accordo totale e contatti in corso: c’è il placet totale con l’ex Napoli, ben noto alla nostra Serie A. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Questi ultimi giorni di calciomercato si sono rivelati non poco intensi di fattori di interesse e attenzione, alla luce dei plurimi movimenti che, anche in casa Roma, hanno profondamente caratterizzato la parentesi finale del mese di gennaio. Inaugurato in quel di Trigoria con l’arrivo di Hujisen, questo primo mese del 2024 ha saputo regalare non poche novità, a partire dall’esonero di Mourinho e dalle tante conseguenze ad esso seguite.

L’attenzione principale degli addetti ai lavori, in seguito all’allontanamento dello Special One, ha però seguito la falsariga di un’attenzione rivolta al presente e al futuro, finalizzata al consegnare nelle mani di De Rossi una rosa leggermente rivitalizzata e plasmata, nel pieno rispetto delle nuove proposte tattiche e tecniche che lo storico numero 16 parrebbe voler attuare. In questa direzione, dunque, vanno le entrate di nuovi profili come Angelino o Baldanzi, il cui nome ha certamente suscitato attenzioni e considerazioni, parallelamente all’evoluzione di una campagna acquisti molto dinamica anche sul fronte delle uscite.

Calciomercato Roma, accordo totale con Gattuso: contatti costanti per Celik

Come noto, da questo punto di vista, le ultime ore sono state interessantissime, con la società distintasi per la conduzione di trattative e dialoghi su plurimi fronti. La giornata odierna, infatti, oltre che a restituire ai tifosi della Roma le prime immagini capitoline di Tommaso Baldanzi, ha anche lasciato intendere come, insieme a Belotti, anche diversi elementi potrebbero presto lasciare Trigoria.

Oltre al Gallo, arrivato al Viola Park nel pomeriggio odierno e ‘annunciato ‘simpaticamente dalla società in queste ore, un fronte molto caldo ha sicuramente riguardato anche Mehmet Celik, reduce da un anno e mezzo non proprio nobilissimo a Roma e finito nel mirino di diversi club europei tra cui, su tutti, Galatasaray e Olympique Marsiglia.

Su tale argomento, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti di Attilio Malena, che ha da poco riferito del placet totale di Gattuso per il terzino della Roma. I contatti sono costanti e quanto prima la trattativa potrebbe sbloccarsi definitivamente, portando Celik nuovamente in Ligue 1, dall’ex allenatore di Milan e Napoli.