Calciomercato Roma, respinto l’assalto last minute

Calciomercato Roma, Tiago Pinto continua a lavorare sulle cessioni, ma a sorpresa arriva il no per un calciatore cercato da una squadra estera

Tiago Pinto continua a lavorare sul mercato, con un occhio in particolare alle cessioni, vista la delicata situazione economica in cui riversa il club. Con l’addio di Mourinho e del manager ex Benfica si prospetta un estate di cambiamenti in quel di Trigoria.

L’esonero dello Special One ha portato scompiglio nell’ambiente romanista, ma la società è stata molto abile nel cercare di mettere una pezza con l’arrivo di Daniele De Rossi, uno dei pochi in grado di ricompattare tifosi e spogliatoio, per cercare di dare una scossa ad una stagione che ha ancora molto da dire.

Sono diversi i calciatori sul piede di partenza, in particolare il Gallo Belotti, che a breve dovrebbe completare il suo trasferimento alla Fiorentina. Nonostante le tante cessioni arriva un secco no da parte della società per un calciatore cercato dall’estero.

Calciomercato Roma, il calciatore in ottica Juve: la società dice no

Il calciomercato sta per finire, ma per la Roma in pratica è appena entrato nel vivo. Chiusa l’operazione Huijsen ci si aspettavano molte difficoltà da parte di Pinto nel cercare di migliorare la rosa, e così è stato, almeno fino a pochi giorni fa.

Nelle ultime ore sono stati decisivi gli affondi per chiudere diverse trattative, tra le quali quelle per Angelino e Baldanzi, operazione concretizzata dopo l’ufficialità dell’addio del Gallo Belotti, pronto ad unirsi alla Fiorentina in prestito.

🟡🔴 AS Roma have rejected formal approach from Anderlecht for talented 19 year old left back Jan Oliveras. Roma believe his potential is huge and he’s key part of club plans for present and future. pic.twitter.com/7Kp6rgRlQP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2024

Nonostante si stia lavorando intensamente sulle cessioni la società ha deciso di dire no ad una squadra estera, che ha cercato uno dei giovani talenti del vivaio giallorosso. secondo quanto riportato da Fabrizio Romano intermediari dell’Anderlecht avrebbero chiesto informazioni per il giovane Jan Oliveiras, ma la società avrebbe rifiutato categoricamente di lasciarlo partire, ritenendolo un elemento importantissimo per la Roma del futuro.