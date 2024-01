Calciomercato Roma, sorpasso sul gong: beffa giallorossa

Calciomercato Roma, sul gong arriva il sorpasso, ed i giallorossi sono costretti a doversi defilare dall’affare: una vera e propria beffa

Dopo un inizio di calciomercato abbastanza piatto entra finalmente nel vivo il calciomercato in entrata della Roma. I giallorossi devono ancora fare i conti con i paletti imposti dalla UEFA a causa del Fairplay finanziario, proprio per questo Pinto si è visto costretto a sistemare la situazione relativa alle uscite prima di pensare agli acquisti.

L’ex manager del Benfica nelle prime settimane di gennaio aveva già chiuso la trattativa per Huijsen, che arriva però con la formula del prestito secco, per poi tornare a Torino a fine stagione. L’arrivo di un centrale di difesa era obbligatorio vista l’emergenza numerica che dovrà affrontare De Rossi, che ancora deve recuperare l’infortunato Smalling, mentre Ndicka è ancora con la Costa D’Avorio per la Coppa D’Africa.

Tiago Pinto ha ancora diversi nomi sul suo taccuino, ma dopo l’arrivo di Baldanzi dall’Empoli è molto probabile che le operazioni in entrata siano terminate, mentre invece arrivano ottime notizie per il gm portoghese, che è pronto a chiudere un’altra cessione.

Calciomercato Roma, sorpasso e beffa per i giallorossi

Tiago Pinto continua con grande professionalità a lavorare sul mercato della Roma, nonostante l’ufficialità del suo addio alla capitale alla fine della finestra di trasferimenti invernale. Sono diversi i calciatori che sono vicinissimi a salutare Trigoria, tra i quali figura anche il nome del Gallo Belotti, che è pronto ad unirsi alla Fiorentina con la formula del prestito.

In queste ore l’ex manager del Benfica continua a lavorare sulle cessioni degli esuberi, in particolare all’uscita del laterale Zeki Celik, che negli ultimi giorni era stato cercato dal Galatasaray. Il turco però ha categoricamente rifiutato un ritorno in patria, complicando e non poco i piani della Roma sul mercato.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio però potrebbe essere finalmente arrivata l’ora dell’addio, con il Marsiglia che ha sorpassato definitivamente i giallorossi, e sono pronti ad offrite alla società capitolina un prestito con diritto di riscatto. Non sono ancora chiare le cifre dell’affare, che però sembra ormai vicinissimo alla chiusura, nonostante il tentativo last minute proprio del Galatasaray.