Doppio recupero Roma: Smalling torna in campo

Giornate decisive in casa Roma, dentro e fuori dal campo da gioco. In attesa degli ultimi sviluppi del calciomercato invernale ecco cosa filtra sugli infortunati.

Domani sera si chiuderà il calciomercato invernale e non sono esclusi nuovi movimenti last minute in casa Roma. Dopo l’arrivo ufficiale di Angelino, ci sono diversi giocatori in uscita. Per quel che riguarda il fronte delle entrate il nome caldo resta quello di Tommaso Baldanzi, con cui prosegue la trattativa con l’Empoli. Il laterale spagnolo invece è già sceso in campo con i nuovi compagni a Trigoria, e sarà disponibile per il prossimo impegno casalingo dei giallorossi, contro il Cagliari di Ranieri. Ecco le ultime sull’infermeria dal centro sportivo giallorosso, arrivano novità intorno alle condizioni di Chris Smalling.

La prima metà di stagione è stata segnata dai numerosi infortuni in casa Roma. In difesa lo stop più pesante ha coinvolto Chris Smalling, ancora ai box dai primi di settembre. L’ex tecnico José Mourinho era stato lapidario sul centrale difensivo britannico: “Smalling mi ha rovinato la stagione.” L’ex Manchester United soffre da mesi di un problema tendineo, e sta lavorando a parte a Trigoria insieme agli altri infortunati. Uno dei quali sembra pronto a tornare a disposizione di DDR a stretto giro di posta, ed è Renato Sanches. Il centrocampista portoghese sta recuperando dal problema alla caviglia che lo aveva fatto nuovamente fermare a Trigoria.

Infortuni Roma, Renato Sanches vicino al rientro: c’è il test per Smalling

Il centrocampista arrivato dal PSG sembra pronto a rilanciarsi dopo una metà di stagione tormentata, mentre le sirene sul suo addio sembrano aver smesso di squillare. Possibile che il rientro sia vicino anche per Spinazzola, la cui convocazione rimane in dubbio per il Cagliari.

Mentre per quel che riguarda Chris Smalling, il cui pieno recupero potrebbe arrivare a fine febbraio, spunta un test in campo a Trigoria. Secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, il difensore centrale inglese testerà le sue condizioni in campo nei prossimi giorni. L’obiettivo dello staff sanitario giallorosso sembra quello di riaverlo a disposizione per la fine del prossimo mese, quando potrebbe tornare anche Tammy Abraham in attacco.