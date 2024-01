La Roma l’ha soffiato alla Juve: Pinto show

Grande affare di Tiago Pinto che riesce a soffiare il talento nientemeno che alla Juventus: il calciatore è già nella capitale

Aria di grandi cambiamenti in quel di Trigoria, con la società che ha già dato gli annunci di diversi addii, tra cui figurano quelli di Tiago Pinto e Mourinho, con quest’ultimo in particolare che ha scosso e non poco l’ambiente romanista.

Per ricompattare l’ambiente dopo l’annuncio dell’esonero dello Special One la società ha deciso di affidarsi a Daniele De Rossi, uno dei pochi, se non forse l’unico che poteva ricompattare sia lo spogliatoio che i tifosi. Per quanto riguarda Tiago Pinto invece nonostante l’annuncio ufficiale il saluto definitivo con la società capitolina avverrà alla fine della finestra di calciomercato.

In questo periodo l’ex manager del Benfica ha tenuto sotto controllo diversi calciatori, uno in particolare sta ufficialmente per sbarcare nella capitale, con i giallorossi che sono riusciti ad anticipare nientemeno che la Juventus.

Pinto anticipa la Juventus: capolavoro del manager portoghese

Nonostante le tante difficoltà a livello economico, con la società che deve ancora fare i conti con i paletti imposti dalla UEFA, Tiago Pinto è stato ancora una volta molto abile a muoversi sul mercato. Migliorare la rosa con le poche risorse economiche a disposizione non era facile, ma grazie ad una serie di cessioni il manager portoghese è riuscito in questo arduo compito.

Gli arrivi di Huijsen e di Angelino concedono qualche opzione in più in difesa per De Rossi, ancora alle prese con le assenze di Smalling e di Angelino, con quest’ultimo che concede anche molte più opzioni in fase offensiva, dove gli esterni attualmente in rosa non si sono rivelati all’altezza.

Grazie alle ultime cessioni la Roma è riuscita a liberare lo spazio anche per un giovane di buone prospettive, ovvero Tommaso Baldanzi, che arriva nella capitale per circa 15 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sui suoi canali ufficiali i giallorossi sono riusciti a battere la concorrenza non solo della Juventus, ma anche della Fiorentina, che in queste ore ha provato un rilancio. Baldanzi è già atterrato nella capitale, ed è pronto a mettersi a disposizione di mister De Rossi.