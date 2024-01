Rescissione dopo sei mesi e addio Roma: ha già firmato

Daniele De Rossi perde un elemento a centrocampo ad un giorno dal termine del calciomercato: ecco il suo futuro

Un calciomercato da vivere fino all’ultimo respiro per la Roma. Tra Angeliño e Baldanzi che arrivano e i vari Belotti e Kumbulla pronti a salutare la Capitale, c’è un’altra novità che riguarda un centrocampista giallorosso prossimo ad essere ceduto.

Sembra di stare sulle montagne russe in questi ultimi giorni di Tiago Pinto alla Roma. Il dirigente giallorosso ha annunciato settimane fa il suo addio alla Lupa, che avverrà i primi di febbraio, ma non senza aver rinforzato la rosa. Prima l’innesto di Huijsen, poi l’arrivo di Angeliño e infine il colpo Baldanzi.

Un tris di acquisti che necessita però di essere bilanciato dalle cessioni, alcune per guadagnarci qualcosa dal punto di vista economica altre prettamente per liberare spazio nella rosa di Daniele De Rossi. Un mese che ricordiamo ha visto anche l’addio di José Mourinho, cambiando i piani a mercato in corso per Tiago Pinto, chiamati agli straordinari in questi ultime sue ore.

Secondo prestito stagionale

Ebrima Darboe rappresenta una delle storie più belle in casa Roma. Arrivato in Italia dal Gambia dopo un viaggio di sei mesi attraverso il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, Darboe si stabilizza in Italia dove inizia anche la sua carriera calcistica. Finisce allo Young Rieti prima di essere notato dalla Roma nel 2017.

Da lì in poi un percorso di crescita che l’ha visto debuttare in Serie A il 2 maggio 2021 contro la Sampdoria, dopo essersi consacrato come uno dei talenti più interessanti da protagonista in Primavera. Proprio i blucerchiati sono nel futuro di Darboe che secondo Filippo Biafora avrebbero chiuso per portare il giocatore in prestito secco in Liguria. L’affare verrà formalizzato domani, ma si può già dare per fatto. Secondo prestito dunque per Darboe dopo quello al LASK Linz, terminato recentemente.